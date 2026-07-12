Η επιτυχία του άλμπουμ «22», που βρέθηκε στη 12η θέση των παγκόσμιων charts του Billboard, έδωσε στον Κωνσταντίνο Αργυρό την ευκαιρία να μιλήσει όχι μόνο για τη δική του πορεία, αλλά και για τη δυναμική της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο τραγουδιστής δήλωσε πως πίστευε πάντα ότι η ελληνική μουσική μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά.

«Πάντα πίστευα ότι η ελληνική μουσική μπορεί να πιάσει κορυφές παγκοσμίως. Αυτό είναι μόνο η αρχή», ανέφερε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους συνεργάτες που συμμετείχαν στη δημιουργία του δίσκου.

Το άλμπουμ που γεννήθηκε από την αγάπη για την παράδοση

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκάλυψε ότι η ιδέα για το «22» γεννήθηκε στην Τζια, μαζί με τον Γιάννη Περδικάρη, με κοινό στόχο να τιμήσουν τη νησιώτικη μουσική παράδοση.

Όπως εξήγησε, γύρω από το εγχείρημα συγκεντρώθηκαν σπουδαίοι μουσικοί από διάφορα ελληνικά νησιά, δημιουργώντας έναν δίσκο που συνδυάζει την παράδοση με μια σύγχρονη μουσική προσέγγιση.

«Για μένα ήταν ένα πανεπιστήμιο να βρίσκομαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως εκείνοι είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας.

«Η μουσική ενώνει τους λαούς»

Ο τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ελληνική μουσική κερδίζει ολοένα και περισσότερο κοινό σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στις sold out συναυλίες του στην Κωνσταντινούπολη, σημείωσε πως το γεγονός ότι το τουρκικό κοινό αγκαλιάζει τα ελληνικά τραγούδια αποδεικνύει πως η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στους λαούς.

Όπως είπε, στόχος του είναι να συνεχίσει να ταξιδεύει την ελληνική μουσική σε όλο τον κόσμο, με σεβασμό στην παράδοση και στον πολιτισμό της χώρας, εκφράζοντας τη συγκίνησή του που βλέπει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να αγαπούν τον ελληνικό ήχο.