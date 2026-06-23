Κωνσταντίνος Αργυρός: «Το μωρό είναι 13 ημερών και τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ όμορφα»

Πανευτυχής μπαμπάς είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του καθώς εκτός των άλλων και η επαγγελματική του ζωή πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Breakfast @Star» ανέφερε:

«Είναι νεογέννητο τώρα το μωρό. Είναι 12-13 ημερών. Μεγαλώνει η οικογένεια. Χαρά, συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα. Δυσκολίες βέβαια, ξέρεις γιατί τώρα είναι ένα καινούργιο μέλος. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια. Είμαστε τρία παιδιά κι εμείς, οπότε, ξέρεις, μ’ αρέσει να υπάρχει έτσι χαρά και ζωή στο σπίτι. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας. Απλά πράγματα, καθημερινά… Εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά. Δεν έχω αλλάξει κάτι, να σου πω την αλήθεια».

Και συμπλήρωσε: «Τώρα έχω κάποιες τελευταίες δουλειές να τακτοποιήσω όσον αφορά στην οικογένεια και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα meetings και ραντεβού να δούμε τι ακριβώς θέλουμε για την επόμενη σεζόν, πώς θέλουμε να εκφραστούμε φέτος».