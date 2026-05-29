Αυτή είναι η χώρα που έχασε τρία εκατομμύρια κατοίκους από το 2020
Μια από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου συρρικνώνεται πληθυσμιακά.
Η Ιαπωνία έχασε περίπου τρία εκατομμύρια κατοίκους μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα τελευταία προκαταρκτικά στοιχεία απογραφής.
Ο πληθυσμός της υποχώρησε στα 123 εκατομμύρια το 2025, σημειώνοντας μείωση περίπου 2,5% από το 2020 — τη μεγαλύτερη δημογραφική πτώση από τότε που ξεκίνησαν οι εθνικές καταγραφές, πριν από έναν αιώνα.
Και το πιο εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ο αριθμός. Είναι η ταχύτητα.
Μια χώρα που μικραίνει χωρίς θόρυβο
Η μείωση του πληθυσμού δεν συμβαίνει απότομα. Συμβαίνει καθημερινά, στατιστικά, σχεδόν ανεπαίσθητα: λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι, λιγότερες νέες οικογένειες.
Στην Ιαπωνία, οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας περίπου τις 705.000 το 2025. Ο δείκτης γεννητικότητας έχει πέσει στο 1,2 — πολύ κάτω από το 2,1 που απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερός ο πληθυσμός.
Με απλά λόγια: κάθε νέα γενιά είναι σημαντικά μικρότερη από την προηγούμενη. Τα δεδομένα αυτά «επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η δημογραφική παρακμή της χώρας μας επιδεινώνεται», σχολίασε στον Τύπο ο Μινορού Κίχαρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Η πιο γερασμένη κοινωνία του ανεπτυγμένου κόσμου
Η Ιαπωνία βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις πιο γηρασμένες κοινωνίες του πλανήτη. Σύμφωνα με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο, πίσω μόνο από το Μονακό. Και, το 2023, ο δείκτης γεννητικότητας υποχώρησε στο 1,2 -- πολύ κάτω από τα 2,1 παιδιά που χρειάζεται για να διατηρηθεί το επίπεδο του πληθυσμού.
Αυτό σημαίνει ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι ηλικιωμένο, ενώ η βάση — οι νέοι — στενεύει. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο δημογραφικό. Είναι οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό.
Εργατικό δυναμικό που μειώνεται. Επαρχίες που αδειάζουν. Σχολεία που κλείνουν ή συγχωνεύονται. Πόλεις που λειτουργούν, αλλά με λιγότερη ζωή από πριν.
Μια κρίση χωρίς δραματικές εικόνες
Δεν υπάρχουν εικόνες κατάρρευσης. Η καθημερινότητα συνεχίζεται κανονικά. Τα τρένα είναι στην ώρα τους, οι πόλεις οργανωμένες, η οικονομία παραμένει από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
Κι όμως, κάτω από αυτή την κανονικότητα, συντελείται μια αργή συρρίκνωση. Ακόμη και η πολιτική δεν έχει βρει αποτελεσματική απάντηση. Επιδόματα, φορολογικά κίνητρα, ενισχύσεις για οικογένειες και γονικές άδειες έχουν εφαρμοστεί, χωρίς όμως να αλλάξουν ουσιαστικά την τάση.
Το δύσκολο ζήτημα της μετανάστευσης
Η μετανάστευση συχνά προβάλλεται ως πιθανή λύση στο δημογραφικό πρόβλημα. Όμως στην Ιαπωνία το ζήτημα παραμένει πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητο.
Η κυβέρνηση της Σανάε Τακαΐτσι έχει υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση απέναντι στην είσοδο ξένου εργατικού δυναμικού, περιορίζοντας μια πιθανή αντιστάθμιση στη μείωση του πληθυσμού.
Η χώρα που αλλάζει μέγεθος
Η Ιαπωνία δεν «χάνεται» με την κλασική έννοια. Δεν καταρρέει. Δεν διαλύεται. Συρρικνώνεται. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο να διαχειριστεί κανείς: μια χώρα που συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά με λιγότερους ανθρώπους κάθε χρόνο.
Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν μπορεί να σταματήσει αυτή η πορεία. Είναι πώς θα μοιάζει μια από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου όταν θα έχει γίνει μικρότερη — όχι σε δύναμη, αλλά σε πληθυσμό.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ