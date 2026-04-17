Eurostat: Σοκ για το δημογραφικό – Στα 7,2 εκατ. ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2100

Τα νέα δεδομένα της Eurostat (βάση δεδομένων proj_25ndbi) για το μέλλον της Ελλάδας προκαλούν σοκ, καθώς η χώρα μας φαίνεται να εισέρχεται σε μια μη αναστρέψιμη τροχιά συρρίκνωσης. Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα προβολών, ο πληθυσμός της Ελλάδας, που την 1η Ιανουαρίου 2025 υπολογίζεται σε 10,37 εκατομμύρια, αναμένεται να κατρακυλήσει στα 7,24 εκατομμύρια μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2100. Πρόκειται για μια συνολική απώλεια άνω των 3 εκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία θα αλλάξει ριζικά το κοινωνικό και οικονομικό πρόσωπο της χώρας.

Η τάση αυτή τροφοδοτείται κυρίως από το τεράστιο χάσμα μεταξύ γεννήσεων και θανάτων. Για την περίοδο 2025-2099, η Eurostat προβλέπει συνολικά 4,33 εκατομμύρια γεννήσεις έναντι 9,36 εκατομμυρίων θανάτων. Αυτή η αρνητική φυσική μεταβολή της τάξης των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν μπορεί να καλυφθεί από τη μεταναστευτική ροή, η οποία εκτιμάται στα 1,9 εκατομμύρια για το ίδιο διάστημα.

Μια κοινωνία που γερνάει επικίνδυνα



Πέρα από τη συνολική μείωση, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε μια χώρα ηλικιωμένων. Η σταθερή υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων σημαίνει ότι η βάση της πληθυσμιακής πυραμίδας —τα παιδιά και οι νέοι— θα στενεύει διαρκώς.

Αυτό μεταφράζεται σε μια πρωτοφανή πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα. Με έναν ολοένα και μικρότερο αριθμό εργαζομένων να καλείται να στηρίξει έναν αυξανόμενο αριθμό συνταξιούχων, η βιωσιμότητα του κράτους πρόνοιας τίθεται σε άμεσο κίνδυνο. Η Ελλάδα του 2100 θα είναι μια χώρα με πολύ λιγότερα χέρια για εργασία και πολύ μεγαλύτερες ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη τρίτης ηλικίας.

Η σύγκριση με την Ευρώπη: Η Ελλάδα στις «κόκκινες» ζώνες

Εξετάζοντας τον ευρωπαϊκό χάρτη, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση πληθυσμού. Ενώ ο συνολικός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να μειωθεί από τα 451,7 εκατομμύρια το 2025 στα 398,7 εκατομμύρια το 2100 (μείωση περίπου 12%), η Ελλάδα αναμένεται να χάσει σχεδόν το 30% του πληθυσμού της.

Σε αντίθεση με χώρες όπως η Γαλλία ή η Ολλανδία, που παρουσιάζουν πολύ μικρότερες απώλειες ή και σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια δυσμενή θέση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η έλλειψη κινήτρων για τη δημιουργία οικογένειας και η οικονομική αβεβαιότητα φαίνεται να εγκλωβίζουν τη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο που οδηγεί στην ερήμωση.

Υπάρχει δρόμος επιστροφής;



Οι προβολές της Eurostat αποτελούν μια «κραυγή» αγωνίας που δεν μπορεί να αγνοηθεί από την πολιτική ηγεσία. Για να αναστραφεί αυτή η πορεία, απαιτούνται άμεσα γενναίες παρεμβάσεις: από τη στήριξη των νέων ζευγαριών και τη φορολογική ελάφρυνση της οικογένειας, μέχρι τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν την εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής.

Το στοίχημα για την Ελλάδα του 2100 είναι αν θα καταφέρει να παραμείνει μια ζωντανή και παραγωγική οντότητα. Με τα τωρινά δεδομένα, η χώρα οδεύει προς μια ιστορική συρρίκνωση, που την καθιστά μία από τις πιο γηρασμένες και πληθυσμιακά αποδεκατισμένες γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.