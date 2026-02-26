Αυτό το λάθος κάνουν εκατομμύρια δρομείς και τραυματίζονται

Το τρέξιμο αποτελεί για εκατομμύρια ανθρώπους μια απλή, οικονομική και αποτελεσματική μορφή άσκησης. Ωστόσο, για να είναι ασφαλής αυτή η δραστηριότητα, υπάρχει μια συνθήκη που συχνά αγνοείται: ο ύπνος. Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η έλλειψη επαρκούς ξεκούρασης μπορεί να αυξήσει θεαματικά τις πιθανότητες τραυματισμού. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα χιλιόμετρα διανύει κανείς, αλλά και πόσες ώρες κοιμάται το προηγούμενο βράδυ.

Όπως διαβάζουμε στο ScitechDaily, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Jan de Jonge, ειδικό στην ψυχολογία της εργασίας και του αθλητισμού στο Eindhoven University of Technology, και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Applied Sciences. Στη μελέτη συμμετείχαν 425 ερασιτέχνες δρομείς, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις συνήθειες ύπνου τους και τους τραυματισμούς που είχαν υποστεί μέσα σε διάστημα ενός έτους. Τα ευρήματα ήταν ξεκάθαρα: όσοι κοιμούνταν λιγότερο ή είχαν κακής ποιότητας ύπνο αντιμετώπιζαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο τραυματισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δρομείς με διαταραγμένο ή ανεπαρκή ύπνο είχαν 1,78 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν κάποιον τραυματισμό. Μάλιστα, η πιθανότητα να τραυματιστούν μέσα σε 12 μήνες έφτανε το 68%. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ότι ο ύπνος δεν είναι μια «πολυτέλεια», αλλά βασικό εργαλείο πρόληψης. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί δρομείς δίνουν προτεραιότητα στα χιλιόμετρα, στη διατροφή ή στα προγράμματα ενδυνάμωσης και αφήνουν τον ύπνο σε δεύτερη μοίρα.

Γιατί ο ύπνος επηρεάζει τόσο πολύ το σώμα

Ο ύπνος αποτελεί θεμελιώδη βιολογική διαδικασία. Κατά τη διάρκειά του, ο οργανισμός επιδιορθώνει μυϊκές μικροβλάβες, ρυθμίζει ορμόνες που σχετίζονται με την αποκατάσταση και ενισχύει τη συγκέντρωση και τον νευρομυϊκό συντονισμό. Όταν η ξεκούραση διακόπτεται ή περιορίζεται, η ικανότητα του σώματος να ανακάμψει μειώνεται αισθητά. Αυτό σημαίνει ότι ένας δρομέας μπορεί να ξεκινήσει την προπόνηση με «κουρασμένους» ιστούς και μειωμένη προσοχή, παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο διαστρέμματος, τενοντίτιδας ή μυϊκής θλάσης.

Η συγκεκριμένη μελέτη ξεχώρισε επειδή εξέτασε όχι μόνο τη διάρκεια, αλλά και την ποιότητα του ύπνου. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη αν οι συμμετέχοντες δυσκολεύονταν να αποκοιμηθούν, αν ξυπνούσαν συχνά μέσα στη νύχτα ή αν αισθάνονταν ξεκούραστοι το πρωί. Όσοι αντιμετώπιζαν τέτοιες δυσκολίες εμφάνιζαν τα υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών. Αντίθετα, οι δρομείς με σταθερό ωράριο και ήρεμο ύπνο είχαν σαφώς λιγότερα προβλήματα.

Το τρέξιμο είναι δημοφιλές, αλλά όχι ακίνδυνο

Το ερασιτεχνικό τρέξιμο συγκαταλέγεται στα πιο διαδεδομένα αθλήματα παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι τρέχουν τακτικά, συχνά νωρίς το πρωί πριν από τη δουλειά. Ωστόσο, τα ποσοστά τραυματισμών παραμένουν υψηλά. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι έως και το 90% των δρομέων θα βιώσει κάποιον τραυματισμό σε κάποια φάση της ενασχόλησής του με το άθλημα. Το κόστος δεν είναι μόνο ιατρικό, αλλά και επαγγελματικό, καθώς πολλοί αναγκάζονται να διακόψουν την άσκηση ή να απέχουν από την εργασία τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κυρίαρχη αντίληψη «όσο περισσότερο τόσο καλύτερα» δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Η υπερβολική προπόνηση χωρίς επαρκή αποκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε υπερκόπωση. Ιδίως οι ερασιτέχνες που συνδυάζουν εργασία, οικογενειακές υποχρεώσεις και κοινωνική ζωή, συχνά στερούνται ύπνου για να χωρέσουν την προπόνηση στο πρόγραμμά τους. Όμως, χωρίς επαρκή ανάπαυση, το σώμα δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί στα ερεθίσματα της άσκησης.

Ύπνος: το «αθέατο» εργαλείο απόδοσης

Οι γενικές οδηγίες για τον ενήλικο πληθυσμό μιλούν για επτά έως εννέα ώρες ύπνου καθημερινά. Οι αθλητές, όμως, ενδέχεται να χρειάζονται ακόμη περισσότερη ξεκούραση, ακόμη και σύντομους μεσημεριανούς ύπνους, ώστε να υποστηρίξουν τη σωματική και πνευματική τους αποκατάσταση. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν διαφορά: σταθερό ωράριο ύπνου, περιορισμός της έκθεσης σε οθόνες πριν την κατάκλιση, μέτρο στην κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ, καθώς και ένα ήσυχο, δροσερό υπνοδωμάτιο.

Το βασικό μήνυμα της έρευνας είναι σαφές: ο ύπνος δεν αποτελεί απλώς μέσο χαλάρωσης, αλλά κρίσιμο παράγοντα πρόληψης τραυματισμών. Όπως ένας δρομέας σχεδιάζει προσεκτικά το προπονητικό του πρόγραμμα, έτσι οφείλει να εντάξει και την ξεκούραση στον σχεδιασμό του. Η απόδοση δεν χτίζεται μόνο στα χιλιόμετρα, αλλά και στις ώρες που το σώμα ανακτά δυνάμεις.