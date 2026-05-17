Χαλάζει σε μέγεθος... φουντουκιού κατέστρεψε καλλιέργειες στο Κιλκίς

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το βράδυ του Σαββάτου, την Αξιούπολη και το Πολύκαστρο Κιλκίς, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες.



Το χαλάζι σε μέγεθος «φουντουκιού» που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους, που έπεσε σε δύο «κύματα» κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.



Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφηκαν χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο.



Σήμερα τα νερά υποχώρησαν μεν, ωστόσο φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής, που άφησε πίσω της η χαλαζόπτωση, με τη λάσπη να έχει καλύψει τις καλλιέργειες.



Αγρότες προσπαθούν να καταγράψουν τις ζημιές στις καλλιέργειες, απεγνωσμένοι, καθώς δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους από τις επιδοτήσεις και έχουν τώρα να διαχειριστούν την ολική καταστροφή.