Χαλκιδική: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα - Την έσωσε ναυαγοσώστης

Θρίλερ με περιστατικό πνιγμού εκτυλίχθηκε στην παραλία του Πολύχρονου της Χαλκιδικής, αλλά ευτυχώς με αίσιο τέλος.

Ένα παιδί 2,5 ετών ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ναυαγοσώστης που ήταν στην παραλία έτρεξε προς βοήθεια και αφού εφάρμοσε ΚΑΡΠΑ κατάφερε να επαναφέρει το παιδί στη ζωή.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το 2χρονο και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας. Ακολούθως το παιδί μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.