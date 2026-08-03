Χείμαρρος η Σοφία Μουτίδου για το Real View - «Προσπάθησα δύο φορές να βρω άλλη δουλειά» (Βίντεο)

Τι κι αν η εκπομπή Real View έχει περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας των τηλεοπτικών εκπομπών, η Σοφία Μουτίδου δύο μήνες μετά την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής του Open, αποφάσισε να δώσει τις δικές της εξηγήσεις και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Youtube, τον τρόπο που εκείνη βίωσε την κατά τα άλλα πολυσυζητημένη εκπομπή του ανοικτού καναλιού.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην πίεση που ένιωσε , στον φόβο αλλά και την απειλή που βίωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ενώ εκμυστηρεύτηκε στους ακολούθους της στο Youtube πως η ανάγκη της να απομακρυνθεί από αυτή την εκπομπή ήταν τόσο μεγάλη, που προσπάθησε δύο φορές να βρει άλλη δουλεία για να μπορέσει να φύγει.

Η Σοφία Μουτίδου είπε αρχικά: «Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για μένα και ούτε είναι ακόμα εύκολα. […] Να σας πω ότι η χρονιά που πέρασε για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι πάρα πολύς κόσμος περιμένει και κουτσομπολιά και “νόστιμα”. Θα περιοριστώ μόνο στη δική μου δυσκολία. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. “Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα.” Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα.

Δυστυχώς, πήγε και μπροστά η θεραπεία έτσι. Γιατί λέω “δυστυχώς”; Γιατί πολλές φορές από δυσάρεστα συμπτώματα σκαλίζεις πράγματα. Ήταν ζόρικα για μένα. Είχα επενδύσει σε κάτι πιο… δεν ξέρω, πιο δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι. Αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήταν. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή. Πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από τον διασυρμό.

[…] Ήρθα πάρα πολύ κοντά με τον φόβο και την απειλή του διασυρμού, σαν όλο αυτό το στερέωμα το οποίο περιμένει, αδημονεί να ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να βρει τι θα μπορούσε να είναι μεμπτό, τι είναι αξιοκατάκριτο. Δεν μου ήταν απλό. Καθόλου. Και επειδή δεν είχα και κάποια συναισθηματική καβάντζα στη δουλειά, αυτό ήρθε και έγινε πολύ σκληρό», αναφέρει η Σοφία Μουτίδου.

«Είχα να έρθω αντιμέτωπη με πάρα πολλά ιδεολογικά task στην εκπομπή και είδα ότι η τηλεόραση δεν είναι ο χώρος στον οποίο μπορείς να πάρεις τον χρόνο και την ποιότητα που θέλεις για να αναπτύξεις μια άποψή σου. Πάρα πολλοί μου γράφανε “Δεν είσαι ο εαυτός σου”».

Η παρουσιάστρια στη συνέχεια περιγράφει: «Εγώ είχα χρόνια να βρεθώ σε ένα περιβάλλον εργασιακό που δεν ήμουνα καλά και είχα ξεχάσει πώς είναι και έκανα ένα πολύ καλό επαναληπτικό, όπου πράγματι η εργασιακή δυσφορία είναι κάτι το διαφορετικό. Γιατί είναι συνδεδεμένο το πώς θα ζήσεις, είναι συνδεδεμένη η επαγγελματική σου συνέπεια.»

«Η δυσφορία, λοιπόν, η επαγγελματική είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Δεν την βάζω σε ιεραρχία. Λέω ότι είναι μια άλλη δυσκολία. Άλλη είναι στο σπίτι, άλλη είναι με τον φίλο, άλλη με τον γκόμενο, άλλη με τον πατέρα εννοείται, εεε, άλλη με το παιδί. Δεν θα πω τώρα όλες τις ιδιότητες, αλλά στη δουλειά είναι σκληρά τα πράγματα.»

«Το καθημερινό, ας πούμε για παράδειγμα, και η τριβή, ε, σε ένα περιβάλλον που δεν περνάς καλά και πρέπει να είσαι εκεί και να αποδίδεις και τα μάλα, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου και έτσι θα πληρωθείς. Ζόρικα πράγματα, πολύ ζόρικα. Εγώ προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω. Δεν τα κατάφερα και έτσι έμεινα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, όταν η δουλειά είναι πιεστική. Δεν είναι απλά για την ψυχή του ανθρώπου και για το σώμα του. Ούτε και θεωρώ άμοιρο όλο αυτό που μου συμβαίνει τώρα με αυτό που πέρασα.»

«Η ψυχοπίεση που μπορεί να αισθάνεσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον -πραγματικά θα μου πεις “τι μας λες τώρα;” αλλά εντάξει, αφού το πέρασα το λέω- μπορεί να σκάσει ποικιλοτρόπως επάνω στο κορμί και με χιλιάδες συμπαράγοντες να ‘ρθει να γίνει ένα “τσουφ”. [...] Όταν υπάρχει αυτή η δουλειά, τελειώνει και φεύγεις ή αν είναι στο πλάνο να μην τελειώσει ποτέ, την τελειώνεις μόνος σου. Δηλαδή αν δεν έχει ημερομηνία λήξης η δουλειά, πρέπει οπωσδήποτε να την κάνεις μ’ ελαφρά πηδηματάκια και να απομακρυνθείς, γιατί η επιστροφή στο στρεσογόνο περιβάλλον δεν είναι βοηθητική», καταλήγει στην εξομολόγησή της η Σοφία Μουτίδου.