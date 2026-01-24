Χειμερινές εκπτώσεις: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την Κυριακή–Τι ώρα ανοίγουν τα καταστήματα

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και αυτή την Κυριακή (25/1), για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων δίνοντας στους καταναλωτές ακόμη μία ευκαιρία για αγορές σε μειωμένες τιμές.



Οι χειμερινές εκπτώσεις –οι πρώτες του 2026– ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Όπως προβλέπεται, τα εμπορικά καταστήματα λειτούργησαν την προηγούμενη Κυριακή και θα σηκώσουν ξανά ρολά και αυτή, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.



Σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ παρότι υπάρχει θεσμικά η δυνατότητα να λειτουργήσουν, ανοιχτά αναμένεται να είναι μόνο τα Lidl, με ωράριο 11:00 – 20:00. Κανονικά θα λειτουργήσουν, όπως κάθε Κυριακή, και τα μικρότερα καταστήματα τύπου cash & carry, καθώς και οι αλυσίδες ΟΚ και Bazaar.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Με αφορμή την εκπτωτική περίοδο, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ότι οι εκπτώσεις οφείλουν να είναι σαφείς, αληθείς και απολύτως διαφανείς.



Συγκεκριμένα:

Σε κάθε προϊόν που πωλείται με έκπτωση πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η αρχική (παλαιά) και η νέα μειωμένη τιμή, με σωστή μονάδα μέτρησης.

Ως «προγενέστερη τιμή» νοείται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από τη μείωση. Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Σε περιπτώσεις σταδιακής αύξησης της έκπτωσης, προγενέστερη τιμή θεωρείται η τιμή πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης.

Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από την παλαιά και τη νέα τιμή.

Αν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων του καταστήματος, πρέπει αυτό να αναγράφεται ξεκάθαρα στην βιτρίνα και σε κάθε εμπορική επικοινωνία, είτε με συγκεκριμένο ποσοστό είτε με εύρος («από …% έως …%»). Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη.



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα καταστήματα STOCK ή OUTLET, τα οποία υποχρεούνται να εμφανίζουν την παλαιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή με σαφή διάκριση, ενώ στις περιόδους εκπτώσεων οφείλουν να αναγράφουν όλες τις ενδιάμεσες τιμές.



Τέλος, υπενθυμίζεται ότι παραπλανητικές εκπτώσεις ή ανακριβείς ανακοινώσεις περί μείωσης τιμών επισύρουν βαριά πρόστιμα, που μπορεί να φτάσουν έως και το 2% του ετήσιου τζίρου του εμπόρου (τουλάχιστον 20.000 ευρώ), ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσοστό διπλασιάζεται.



Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα και καλό είναι να τα θυμούνται πριν φτάσουν στο ταμείο.