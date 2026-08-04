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Χωρίς τέλος τα θανατηφόρα τροχαία - Πεζός νεκρός στη Βέροια από φορτηγό

Το φορτηγό τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
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Ολοένα και μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θανατηφόρων τροχαίων, με τα τραγικά περιστατικά να μην έχουν τελειωμό. 

Αυτή τη φορά ένας πεζός έχασε τη ζωή του στη Βέροια από διέλευση φορτηγού. 

Συγκεκριμένα, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου, ένα φορτηγό δημόσιας χρήσεως, που οδηγούσε ένας 26χρονος, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 88χρονο πεζό άνδρα. Μετά το τροχαίο ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

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