Οδική ασφάλεια: Μείωση 14,5% στα δυστυχήματα, μήπως οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια

Η εικόνα είναι οικεία σε όλους μας: Το φανάρι γίνεται πορτοκαλί, ο οδηγός επιταχύνει αντί να επιβραδύνει, και πριν προλάβει να πατήσει το φρένο, ο σηματοδότης γίνεται κόκκινος και φυσικά τον παραβιάζει. Μια συνήθεια δεκαετιών στους ελληνικούς δρόμους, η οποία φαίνεται πως φτάνει σταδιακά στο τέλος της.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου των συναρμόδιων Υπουργείων και της Περιφέρειας Αττικής, παρουσιάστηκε το νέο «ψηφιακό οπλοστάσιο» της Τροχαίας. Η τεχνολογία επιστρατεύεται δυναμικά για να αλλάξει την οδηγική νοοτροπία, με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν σαφή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Πίσω όμως από τους αριθμούς, η μετάβαση στη νέα εποχή κρύβει σημαντικές προκλήσεις.

Η ακτινογραφία των αριθμών και η αλήθεια των αυτοκινητοδρόμων

Τα στατιστικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι θάνατοι από τροχαία υποχώρησαν στους 213 (μείωση 14,5% σε σχέση με το 2025 και 31,95% σε σύγκριση με το 2019). Η βελτίωση αυτή οφείλεται τόσο στους 1,57 εκατομμύρια ελέγχους (κυρίως αλκοτέστ) όσο και στο γεγονός ότι οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας παρέχουν πλέον κορυφαία ασφάλεια. Τα διαχωριστικά στηθαία και οι σύγχρονες υποδομές έχουν εκμηδενίσει τις μετωπικές συγκρούσεις στους μεγάλους οδικούς άξονες. Το μεγάλο ερώτημα, όμως, παραμένει: Τι γίνεται στις πόλεις και στους επαρχιακούς δρόμους;

Εντός των πόλεων: Η καθημερινότητα βρίθει παραβάσεων

Παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, επιθετική οδήγηση, χρήση κινητού και μη χρήση κράνους συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους χρήστες (πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς πατινιών). Μένει να δούμε αν η ασφάλεια που κερδίσαμε στους εθνικούς άξονες θα περάσει και στους κακοσυντηρημένους δρόμους της περιφέρειας.

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/EUROKINISSI)

Οι «παιδικές αρρώστιες» της ΑΙ και τα λάθη του αλγόριθμου

Στην Αττική, οι 388 κάμερες παραβίασης κόκκινου σε 100 επικίνδυνα σημεία δεν έχουν ακόμα διασυνδεθεί πλήρως με τα συστήματα της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, οι πιλοτικές κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) αποκάλυψαν σοβαρά προβλήματα νεότητας: Από τις 60.999 καταγραφές, μόλις 6.526 οδήγησαν σε βεβαιωμένες παραβάσεις.

Η ΑΙ φάνηκε να μπερδεύεται συχνά: 33,4% των ακυρώσεων αφορούσαν οχήματα που απλώς πάτησαν οριακά τη γραμμή STOP χωρίς να περάσουν το φανάρι. 28,7% των ακυρώσεων προήλθαν από αδυναμία αναγνώρισης οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, περιπολικά). 22,46% των λήψεων απορρίφθηκαν λόγω χαμηλής ευκρίνειας τη νύχτα.





Λίγες και εύστοχες κάμερες αντί για ανενεργά «σκιάχτρα»

Μεγάλες διαγωνιστικές διαδικασίες για 1.000 νέες έξυπνες κάμερες βρίσκονται αντιμέτωπες με δικαστικές προσφυγές. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσουμε τους δρόμους με χιλιάδες κάμερες που σύντομα θα σαπίζουν ανενεργές σαν «σκιάχτρα» για να φοβίζουν τους οδηγούς ή που θα βεβαιώνουν ανύπαρκτες παραβάσεις επιβαρύνοντας τους πολίτες.

Οι τρεις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας

1. Ο Γηρασμένος Στόλος Οχημάτων (Ο Παράγοντας «Αυτοκίνητο»)

Τι παραβλέπουμε: Η Ελλάδα διαθέτει τον γηραιότερο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. (μέσος όρος ηλικίας άνω των 17 ετών).

Γιατί είναι πρόβλημα: Όσο σύγχρονος κι αν είναι ο αυτοκινητόδρομος ή όσες κάμερες κι αν μπουν, ένα παλιό αυτοκίνητο δεν διαθέτει σύγχρονα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας (όπως αυτόματο φρενάρισμα εκτάκτου ανάγκης - AEB, διατήρηση λωρίδας) ούτε προηγμένα συστήματα παθητικής ασφάλειας (αερόσακους νέας γενιάς, δομική αντοχή). Σε μια σύγκρουση εντός πόλης με 50-60 km/h, ένα όχημα 20ετίας μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Φωτό: ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME

2. Μοτοσικλέτες & Μικροκινητικότητα (αντί για λύση έγιναν πρόβλημα)

Τι παραβλέπουμε: Τα δίκυκλα (μοτοσυκλέτες, σκούτερ) και τα μέσα μικροκινητικότητας (πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα) πρέπει να γίνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της καθημερινής μετακίνησης στις ελληνικές πόλεις λόγω καιρού, μποτιλιαρίσματος και πάρκινγκ.

Γιατί είναι πρόβλημα: Στις ελληνικές πόλεις, σχεδόν το 40-50% των θυμάτων ή σοβαρά τραυματιών είναι οδηγοί ή συνεπιβάτες δικύκλων. Και εδώ είναι η κακή χρήση τους που γίνεται πρόβλημα. Η ανυπακοή στον Κ.Ο.Κ. η μη χρήση κράνους, η διήθηση (σφήνες ανάμεσα στα αυτοκίνητα, που κινούνται) και η έλλειψη χώρων κίνησης για τα οχήματα μικροκινητικότητας δημιουργούν ατυχήματα που οι κάμερες απλώς καταγράφουν, αλλά δεν αποτρέπουν.

3. Η Έλλειψη Οδικής Παιδείας & Εκπαίδευσης (Η ρίζα του προβλήματος)

Τι παραβλέπουμε: Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κατασταλτικά (πρόστιμα, κάμερες) και όχι παιδαγωγικά.

Γιατί είναι πρόβλημα: Το σύστημα εξέτασης και εκπαίδευσης οδηγήσεων στην Ελλάδα παραμένει υποβαθμισμένο. Δεν υπάρχει συστηματική κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Ο οδηγός που δεν έχει μάθει να παραχωρεί προτεραιότητα στη διάβαση πεζών ή να κρατά αποστάσεις ασφαλείας δεν θα αλλάξει συμπεριφορά επειδή μπήκε μια κάμερα 200 μέτρα πιο κάτω — απλώς θα φρενάρει μπροστά στην κάμερα και θα επιταχύνει αμέσως μετά.

Μήπως η λύση βρίσκεται σε μια άλλη στρατηγική

Λιγότερες κάμερες, τοποθετημένες σε πραγματικά «μελανά» και επικίνδυνα σημεία των πόλεων και του επαρχιακού δικτύου.

Αξιοπιστία & επαλήθευση: Συστήματα που λειτουργούν 100% σωστά, χωρίς τεχνικά σφάλματα, ώστε η κλήση να ενισχύει το αίσθημα δικαίου και όχι την αγανάκτηση.

Ουσιαστική πρόληψη: Η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο ασφάλειας και όχι ως ένας γραφειοκρατικός ή εισπρακτικός μηχανισμός.