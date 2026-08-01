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Τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις στην Εγνατία από καραμπόλα πέντε οχημάτων

Ένας τραυματίας από το τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Φωτογραφία Αρχείου Eurokinisi-Εγνατία Οδός
Φωτογραφία Αρχείου Eurokinisi-Εγνατία Οδός
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Ασπροβάλτας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σημειώθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων λίγο πριν τα διόδια της Ασπροβάλτας.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, προκειμένου να απεγκλωβίσει και να παραδώσει έναν τραυματία σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Καβάλα, ενώ εδώ και λίγη ώρα έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές.

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