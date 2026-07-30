Τραγωδία στον Πλατανιά Χανίων: Νεκροί δύο νέοι σε τροχαίο με μηχανή

Δύο νέοι, ηλικίας 28 και 34 ετών, έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τετάρτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το δυστύχημα σημειώθηκε μετά τον κόμβο του Ταυρωνίτη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολυμπάρι. Οι δύο άνδρες επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, βγήκε εκτός πορείας.

Η σφοδρότητα της εκτροπής είχε ως αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να εκτιναχθούν από τη μηχανή και να υποστούν βαρύτατους τραυματισμούς. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τη γρήγορη διακομιδή τους στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους επαναφέρουν.

Αυτόπτης μάρτυρας που περνούσε από το σημείο περιέγραψε στην ΕΡΤ Χανίων τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το δυστύχημα: «Το μηχανάκι δούλευε ακόμα, τα κράνη τους ήταν σε απόσταση, το ένα σπασμένο. Πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο ήρθε από το Κολυμπάρι πάρα πολύ γρήγορα. Οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο, ενώ σε λίγα λεπτά ήρθε και δεύτερο ασθενοφόρο από το Καστέλι με γιατρό».

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα πληρώματα των οποίων παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο.