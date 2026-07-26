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Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα - Νεκρός 50χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας

Ο άτυχος άνδρας ήταν δημοτικός υπάλληλος - Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 50χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Κανελλοπούλου στην Πάτρα.

Από τη σύγκρουση, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα pelop.gr, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής, ο 50χρονος δημοτικός υπάλληλος ο οποίος κατέληξε, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

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