Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα - Νεκρός 50χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 50χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Κανελλοπούλου στην Πάτρα.



Από τη σύγκρουση, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα pelop.gr, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής, ο 50χρονος δημοτικός υπάλληλος ο οποίος κατέληξε, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών.



Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά.



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.