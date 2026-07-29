Σέρρες: Νεκρός 69χρονος αγρότης - Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Στρυμονικού Σερρών, χθες Τρίτη 28 Ιουλίου, το μεσημέρι, καθώς ένας 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του.

Ο άτυχος άνδρας καθώς γυρνούσε με το τρακτέρ του από αγροτικές εργασίες στο χωράφι του, για άγνωστο ακόμα λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν μπήκε στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα το τρακτέρ να αναποδογυρίσει και να καταπλακώσει τον 69χρονο.

Ο αγρότης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, αλλά δυστυχώς ήταν αργά, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.



Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας.