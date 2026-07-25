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Ηράκλειο: Νεκρός 25χρονος συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα

Το δίκυκλο συγκρούστηκε με όχημα κοντά στην περιοχή Γούρνες - Στο Βενιζέλειο διακομίστηκε ο τραυματίας οδηγός.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις Γούρνες Ηρακλείου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr, δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, συγκρούστηκε με όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, έπεσε νεκρός ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

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