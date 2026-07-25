Ηράκλειο: Νεκρός 25χρονος συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις Γούρνες Ηρακλείου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr, δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, συγκρούστηκε με όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.



Από τη σφοδρή σύγκρουση, έπεσε νεκρός ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.