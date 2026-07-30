Οδική Ασφάλεια: 11,6% λιγότερα θανατηφόρα το Α' εξάμηνο 2026 - Νέες κάμερες και Τεχνητή Νοημοσύνη

Μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 11,6% καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν σήμερα από κοινού τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα στατιστικά του Α' εξαμήνου 2026

Όπως προκύπτει από τον απολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Α' εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 206 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έναντι 233 το 2025, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται σε 213.



Η πτωτική τάση επιβεβαιώνεται και σε βάθος χρόνου: από 665 θανατηφόρα το 2019, ο αριθμός μειώθηκε σε 489 το 2025.



Γεωγραφικά, τα περισσότερα θανατηφόρα σημειώθηκαν στη ΓΑΔΑ Αττικής με 53 και στη ΓΑΔΘ Θεσσαλονίκης με 17. Σύμφωνα με την ανάλυση, τα ατυχήματα αυξάνονται σημαντικά τους θερινούς μήνες. Το 2025 η διαφορά του μέσου μηνιαίου αριθμού θερινών έναντι χειμερινών έφτασε το 61,6%.



Ως κυριότερες αιτίες των θανατηφόρων που έχουν ήδη διερευνηθεί αναδεικνύονται η ανθρώπινη συμπεριφορά: κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 25,33%, συμπεριφορά πεζών 19,25%, απόσπαση προσοχής οδηγού 14,02% και υπερβολική ταχύτητα 13,51%.

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Νέο πλαίσιο με κάμερες και ρόλο για τους Δήμους

Κεντρική ανακοίνωση της παρουσίασης αφορά τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι Δήμοι θα μπορούν να εγκαθιστούν κάμερες επιτήρησης σε δρόμους χωρικής αρμοδιότητάς τους για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του ΚΟΚ.



Σημαντικό κίνητρο αποτελεί το γεγονός ότι το 75% των εσόδων από τα πρόστιμα θα αποδίδεται στους Δήμους που προχωρούν στην εγκατάσταση και θα επενδύεται αποκλειστικά σε έργα οδικής ασφάλειας, δημιουργώντας έναν βιώσιμο μηχανισμό χρηματοδότησης.



Ήδη, όπως παρουσιάστηκε, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην εγκατάσταση 388 καμερών σε 100 σημεία σε όλο το Λεκανοπέδιο. Οι περισσότερες θα τοποθετηθούν στον Πειραιά 108 και στον Κεντρικό Τομέα 107.

Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακές υπηρεσίες

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασε τα αποτελέσματα χρήσης ΤΝ για τον εντοπισμό παραβάσεων. Έως τις 22 Ιουλίου 2026 είχαν καταγραφεί 60.999 περιστατικά με φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Μετά από έλεγχο και αξιολόγηση από την Ελληνική Αστυνομία, βεβαιώθηκαν 5.839 κλήσεις, εκ των οποίων οι 3.494 επιδόθηκαν ψηφιακά μέσω της θυρίδας του πολίτη.



Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε την εφαρμογή "Drive Safe" μέσω της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας & Ασφάλειας "ΟΔΥΣΕΑΣ". Πρόκειται για ενημερωτική εφαρμογή που απευθύνεται στους ενοικιαστές οχημάτων με στόχο την ενημέρωσή τους για τους κανόνες οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.



Τα τρία υπουργεία τόνισαν ότι όλες οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, με τριπλό στόχο: πρόληψη μέσω ενημέρωσης, αυστηρότερους ελέγχους με τεχνολογία και εμπλοκή της Τοπικής αυτοδιοίκησης.