Η Πολιτεία του Τέξας «παγώνει» τις εγκρίσεις για νέα data centers

Ο κυβερνήτης του Τέξας ζήτησε πλήρη έλεγχο για τα data centers που θέλουν να συνδεθούν με το ηλεκτρικό δίκτυο της Πολιτείας, βάζοντας στο μικροσκόπιο την κατανάλωση ρεύματος, νερού, φορολογικά κίνητρα, αλλά και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες.



Τι ανακοίνωσε ο Abbott

Ο Greg Abbott έδωσε εντολή στην Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών του Τέξας και στο ERCOT να προχωρήσουν σε μια ολοκληρωμένη επαλήθευση και έλεγχο όλων των data center projects που βρίσκονται στη διαδικασία διασύνδεσης με το δίκτυο της Πολιτείας. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, δεν θα προχωρούν νέες εγκρίσεις, κάτι που πρακτικά ισοδυναμεί με «πάγωμα» της διαδικασίας για πολλά νέα έργα. Η απόφαση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για τη ραγδαία επέκταση των data centers στο Τέξας, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων υπολογιστικών φορτίων.

Τι θα ελέγχεται

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Κυβερνήτη, οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για το αν λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση, φοροαπαλλαγές ή επιδοτήσεις, πόση ηλεκτρική ενέργεια θα καταναλώνουν και αν σκοπεύουν να παράγουν μέρος της ισχύος που απαιτείται. Παράλληλα, ο έλεγχος της Πολιτείας θα εξετάζει και την κατανάλωση νερού, τις πηγές υδροδότησης, τις τεχνολογίες ψύξης που χρησιμοποιούνται, αλλά και τα μέτρα προστασίας για τις γειτονικές κοινότητες, όπως ο θόρυβος, ο φωτισμός, οι μετακινήσεις και ο βαθμός ετοιμότητας για έκτακτα περιστατικά.



Μια κίνηση μεγάλης σημασίας

Το Τέξας έχει εξελιχθεί σε βασικό κόμβο για την ανάπτυξη των data centers στις ΗΠΑ, όμως η ταχεία επέκταση του κλάδου προκαλεί πλέον ανησυχίες για την επάρκεια του ηλεκτρικού δικτύου και τη χρήση φυσικών πόρων. Ο Abbott υποστηρίζει ότι προτεραιότητα είναι η αξιοπιστία του δικτύου και η προστασία των κατοίκων της Πολιτείας που είναι υπεύθυνος.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά νέα έργα, ενώ μένει να φανεί πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία ελέγχου και αν θα οδηγήσει σε πιο αυστηρό πλαίσιο για τις επενδύσεις στον τομέα, αλλά κυρίως το κατά πόσο θα ακολουθήσουν αυτήν την εξέλιξη και άλλες Πολιτείες της Αμερικής.