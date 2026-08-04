Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μειώσει τα φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

Οι ταξιδιώτες που κυνηγούν αεροπορικές προσφορές ίσως σύντομα διαπιστώσουν ότι οι φτηνές θέσεις σε δημοφιλείς πτήσεις θα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να βρεθούν. Οι αεροπορικές εταιρείες στρέφονται ολοένα περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να προσαρμόζουν τις τιμές των εισιτηρίων σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα «παράθυρα» στα οποία οι επιβάτες μπορούσαν να βρουν χαμηλότερες τιμές.



Πώς λειτουργεί το νέο μοντέλο

Μέχρι σήμερα, πολλές εταιρείες βασίζονταν σε αναλυτές και σε σχετικά σταθερούς κανόνες τιμολόγησης, όπως η αύξηση της τιμής όταν ένα αεροπλάνο γεμίσει συγκεκριμένο ποσοστό των θέσεών του. Πλέον, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εξετάζουν δεκάδες μεταβλητές ταυτόχρονα, όπως ιστορικά δεδομένα κρατήσεων, διαθεσιμότητα θέσεων, εποχικότητα και τιμές των ανταγωνιστών, για να αναπροσαρμόζουν τα εισιτήρια σχεδόν αδιάκοπα. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές δεν θα αλλάζουν πια μόνο με βάση το αν μια πτήση «γεμίζει», αλλά με βάση πιο σύνθετα σήματα που λαμβάνονται από την αγορά.



Τι πρέπει να περιμένουν οι επιβάτες

Σύμφωνα με αναλυτές, οι επιβάτες θα πρέπει να περιμένουν ακριβότερα εισιτήρια στις δημοφιλείς πτήσεις και στις ώρες αιχμής, καθώς οι αεροπορικές θα γνωρίζουν νωρίτερα και πιο καθαρά πού υπάρχει ζήτηση. Αντίθετα, σε πιο άδειες πτήσεις ή σε ώρες χαμηλής ζήτησης, η AI μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του ταξιδιώτη, ρίχνοντας τις τιμές για να αυξηθούν οι κρατήσεις.

Η αλλαγή αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα εισιτήρια θα γίνουν ακριβότερα. Σημαίνει όμως ότι οι πολύ φθηνές θέσεις πιθανότατα θα εξαφανίζονται πιο γρήγορα, ειδικά στα δρομολόγια με μεγάλη ζήτηση.



Οι ανησυχίες για το μέλλον

Παρότι οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι τα συστήματά τους βασίζονται σε συγκεντρωμένα δεδομένα αγοράς και όχι σε προσωπικά στοιχεία επιβατών, οι ανησυχίες για το μέλλον παραμένουν. Νομοθέτες και οργανώσεις καταναλωτών έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε κάποια στιγμή να οδηγήσει σε «παρακολούθηση τιμών», δηλαδή σε διαφορετική χρέωση για το ίδιο κάθισμα βάσει προσωπικών δεδομένων.

Για τις αεροπορικές εταιρείες, πάντως, το κίνητρο είναι ξεκάθαρο: μεγαλύτερα έσοδα από κάθε πτήση σε μια εποχή αυξημένου κόστους. Για τους ταξιδιώτες, το μήνυμα παραμένει εξίσου σαφές, αφού οι πραγματικές προσφορές πιθανότατα θα γίνονται όλο και πιο σπάνιες.