Η Amazon αναθεωρεί τη στρατηγική της στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Amazon προχωρά σε σημαντικό ανασχηματισμό της στρατηγικής της γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, βάζοντας στο περιθώριο τα περισσότερα από τα εσωτερικά της μοντέλα Nova και συγκεντρώνοντας πόρους σε ένα νέο εναλλακτικό, πιο συγκεντρωτικό project. H εταιρεία μειώνει τις φιλοδοξίες για τα περισσότερα μοντέλα της σειράς Nova, έπειτα από την περιορισμένη απήχηση που είχαν στην αγορά και τα αδύναμα αποτελέσματα για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της.

Ποια μοντέλα παραμένουν ενεργά, τι αλλάζει

Η αλλαγή αφορά κυρίως τα Nova Premier και Nova Omni, τα οποία παραμένουν ενεργά για τους υπάρχοντες πελάτες, αλλά δεν αποτελούν πλέον προτεραιότητα ανάπτυξης. Στην ίδια κατηγορία φαίνεται να μπαίνουν και τα Nova Reel και Nova Canvas, τα οποία αντίστοιχα καλύπτουν δημιουργία βίντεο και εικόνων. Με απλά λόγια, η Amazon δεν τα εγκαταλείπει πλήρως, αλλά σταματά να τα εξελίσσει με τον ίδιο ρυθμό.



Οι πόροι μεταφέρονται πλέον σε ένα πιο εστιασμένο μοντέλο, υπό την καθοδήγηση του Pieter Abbeel, γνωστού ερευνητή στον χώρο της ρομποτικής και της έρευνας γύρω από το machine learning. Παράλληλα, η εταιρεία έκλεισε πρόσφατα και ένα σημαντικό γραφείο που ήταν δημιουργημένο για την ανάπτυξη του ΑΙ στο Σαν Φρανσίσκο.



Τι μένει ενεργό

Παρά το “πάγωμα” των κορυφαίων μοντέλων, η Amazon δεν εγκαταλείπει τελείως τα Nova. Τα Nova 2 Lite και Nova 2 Sonic παραμένουν ενεργά, ενώ συνεχίζουν επίσης τα Nova Forge και Nova Act, που απευθύνονται σε enterprise χρήση και AI agents αντίστοιχα. Η εταιρεία δηλώνει ότι συνεχίζει να επενδύει στα μοντέλα που χρησιμοποιούν ήδη οι πελάτες της, αλλά και στην επόμενη γενιά έρευνας.



Τι φέρνει στην αγορά

Η κίνηση της Amazon δείχνει για άλλη μια φορά το πόσο δύσκολο είναι πλέον για τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους να στηρίξουν ταυτόχρονα πολλαπλές σειρές τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά όταν το κόστος και οι απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα. Την ώρα που OpenAI, Anthropic και Google κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση γύρω από το generative AI, η Amazon φαίνεται να προτιμά μια πιο στοχευμένη στρατηγική, με έμφαση στην αποδοτικότητα.