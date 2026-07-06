Αντίστροφη μέτρηση για τον αντίπαλο του Starlink από την Amazon

Η Amazon δηλώνει πλέον «έτοιμη να ξεκινήσει» την υπηρεσία δορυφορικού internet Amazon Leo, σηματοδοτώντας την επίσημη μετάβαση του πρώην Project Kuiper από τη φάση ανάπτυξης σε εμπορική λειτουργία. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ήδη εκτοξεύσει αρκετούς δορυφόρους σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) ώστε να υποστηρίξει αρχικές υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης αργότερα μέσα στο 2026, με στόχο να καλύψει περιοχές που βρίσκονται εκτός εμβέλειας των παραδοσιακών δικτύων σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και αντιμετωπίζοντας πλέον την Starlink του Elon Musk.



Αστερισμός δορυφόρων και τεχνικές δυνατότητες

Η πιο πρόσφατη εκτόξευση της εταιρείας έγινε με πύραυλο Atlas V της United Launch Alliance και πρόσθεσε 29 νέους δορυφόρους, ανεβάζοντας το στόλο της Amazon σε πάνω από 390 ενεργά «σκάφη» σε τροχιά, αριθμό που η εταιρεία χαρακτηρίζει επαρκή για συνεχή κάλυψη σε επιλεγμένα γεωγραφικά πλάτη. Σε επίπεδο υποδομής, η Amazon έχει λάβει έγκριση από την αμερικανική FCC για την ανάπτυξη συνολικά περίπου 7.700 δορυφόρων Leo, με υποχρέωση το 50% τους να βρίσκεται σε τροχιά έως το 2032 και το υπόλοιπο έως το 2035, κάτι που δείχνει το μεσοπρόθεσμο βάθος του σχεδιασμού. Το δίκτυο πλαισιώνεται από κεραίες υψηλής απόδοσης, όπως η λύση Leo Ultra, που υπόσχεται ταχύτητες έως 1Gbps για λήψη και 400Mbps για αποστολή, με άμεση διασύνδεση σε Amazon Web Services και ιδιωτικές δικτυακές υποδομές.

Tenemos lanzamiento exitoso del último Atlas V 551, llevando a bordo 29 satélites de Amazon Leo para servicio de internet en la misión LE-08. Esta es la última vez que se utilizará esta variante con cofias pic.twitter.com/rdzzyh6yBe — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) July 2, 2026

Επιχειρηματικές συνεργασίες και μοντέλο διάθεσης

Πριν από την έναρξη ευρείας διάθεσης σε καταναλωτές, η Amazon έχει ανοίξει την υπηρεσία για επιλεγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες δοκιμάζουν τον εξοπλισμό παραγωγής και βοηθούν στην προσαρμογή λύσεων σε κάθε κλάδο. Παράλληλα, έχουν ήδη ανακοινωθεί στρατηγικές συνεργασίες, όπως η συμφωνία με τη Vodafone για διασύνδεση σταθμών 4G/5G σε απομακρυσμένες περιοχές Ευρώπης και Αφρικής μέσω δορυφορικού backhaul του Amazon Leo, γεγονός που υπογραμμίζει τον ρόλο του δικτύου ως συμπλήρωμα και όχι απλώς ανταγωνιστή των επίγειων υποδομών. Σε επίπεδο τεχνολογίας, η πλατφόρμα ALMM modem επιτρέπει σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν δικές τους κεραίες με το δίκτυο Leo, διευκολύνοντας custom υλοποιήσεις για κρίσιμες επικοινωνίες.



Ο ανταγωνισμός με την Starlink και οι προοπτικές

Το Amazon Leo εισέρχεται σε μια αγορά που μέχρι σήμερα κυριαρχείται από το Starlink της SpaceX, το οποίο διαθέτει ήδη χιλιάδες δορυφόρους και εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Η Amazon επιδιώκει να διαφοροποιηθεί με χαμηλότερο κόστος για τον τελικό χρήστη, ισχυρή διασύνδεση με τις cloud υπηρεσίες της και μεγαλύτερη ευελιξία σε enterprise και κυβερνητικά σενάρια, ενώ αναμένεται να ανακοινώσει λεπτομέρειες για τιμολόγηση και καταναλωτική διάθεση καθώς πλησιάζει η εμπορική έναρξη μέσα στο έτος.