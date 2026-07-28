Η Amazon εκτοξεύει πάνω από 5 χιλιάδες δορυφόρους για να προσφέρει ιντερνετ παντού

Η Amazon περνάει σε νέα φάση στη δορυφορική συνδεσιμότητα, καθώς η θυγατρική της Amazon Leo κατέθεσε αίτηση για την ανάπτυξη έως και 5.105 δορυφόρων χαμηλής τροχιάς που θα προσφέρουν απευθείας σύνδεση σε κινητά τηλέφωνα και γενικά φορητές συσκευές με δυνατότητα επικοινωνίας. Το δίκτυο αυτό σχεδιάζεται να ξεκινήσει σταδιακά από το 2028 και στοχεύει σε υπηρεσίες φωνής, μηνυμάτων, δεδομένων και επείγουσας επικοινωνίας.



Τι σχεδιάζει η Amazon

Η πρόταση αφορά το Amazon Leo Direct-to-Device (D2D) System, ένα σύστημα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα επίγεια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και θα καλύπτει περιοχές όπου η συνήθης συνδεσιμότητα είναι αδύνατη ή ανεπαρκής. Σύμφωνα με την εταιρεία, το δίκτυο θα βοηθήσει όχι μόνο απλούς χρήστες, αλλά και επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, αποστολές διάσωσης και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις. Η Amazon τονίζει επίσης ότι το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να περιορίζει τις παρεμβολές και να χρησιμοποιεί αποδοτικά το διαθέσιμο φάσμα.

Η τεχνολογία πίσω από το δίκτυο

Οι δορυφόροι θα κινούνται σε πέντε διαφορετικές ζώνες, με τις μεσαίες τροχιές να προσφέρουν πυκνή κάλυψη σε πιο κατοικημένες ζώνες και τις πιο κοντινές στις πολικές περιοχές να επεκτείνουν την εμβέλεια προς υψηλά γεωγραφικά πλάτη. Η Amazon υποστηρίζει ότι οι δορυφόροι δεν θα λειτουργούν ως απλοί αναμεταδότες, αλλά θα επεξεργάζονται το σήμα σε τροχιά, ενώ θα χρησιμοποιούν και laser links μεταξύ τους για καλύτερη δρομολόγηση της κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θέλει να πετύχει καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη ευελιξία από πιο παραδοσιακά δορυφορικά συστήματα.



Η στρατηγική σημασία

Το project έρχεται σε μια στιγμή που η Amazon επενδύει ήδη επιθετικά στο δορυφορικό ίντερνετ μέσω του Leo broadband δικτύου της, το οποίο έχει ξεπεράσει τους 390 δορυφόρους σε τροχιά. Παράλληλα, η κίνηση της εταιρείας συνδέεται με τη συμφωνία για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Globalstar, συμπεριλαμβανομένου φάσματος που θα ενισχύσει τη νέα υπηρεσία direct-to-device.