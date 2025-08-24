Χορτοφαγία και καρκίνος: Νέα μελέτη δείχνει μείωση κινδύνου έως 45%

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο American Journal of Clinical Nutrition δείχνει ότι οι φυτοφαγικές δίαιτες μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι σε ορισμένους τύπους καρκίνου, μειώνοντας τον κίνδυνο ακόμη και έως 45%. Τα αποτελέσματα έρχονται να προστεθούν σε πλήθος επιστημονικών ευρημάτων που συσχετίζουν την αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών με καλύτερη υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου, του ανοσοποιητικού και μείωση χρόνιων νοσημάτων. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε μορφές καρκίνου του στομάχου και σε λεμφώματα, όπου τα οφέλη για τους χορτοφάγους αποδείχθηκαν εντυπωσιακά.

Εντυπωσιακά ποσοστά μείωσης καρκίνου σε χορτοφάγους

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα σχεδόν 80.000 ανθρώπων και παρακολούθηση που διήρκησε πάνω από δέκα χρόνια. Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε καρκίνο στην αρχή της έρευνας, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου εμφανίστηκαν διάφορες μορφές της νόσου. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσοι ακολουθούσαν φυτοφαγική διατροφή είχαν έως και 45% μικρότερο κίνδυνο για καρκίνο του στομάχου και 25% μικρότερο κίνδυνο για λεμφώματα. Συνολικά, ο κίνδυνος για κάθε μορφή καρκίνου ήταν χαμηλότερος κατά 12%.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται στο πεπτικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις τροφές και τις ουσίες που προκύπτουν από την πέψη τους. Η αυξημένη κατανάλωση φρούτων, ιδιαίτερα εσπεριδοειδών, αλλά και λαχανικών φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά. Αντίθετα, η υψηλή κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου στομάχου και εντέρου. Αυτές οι παρατηρήσεις ενισχύουν την άποψη ότι η ποιότητα και το είδος των τροφών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία μας.

Παρά τα σημαντικά ευρήματα, η μελέτη δεν έδειξε εξίσου ισχυρή προστασία για άλλες μορφές καρκίνου, όπως του ουροποιητικού ή του νευρικού συστήματος. Υπήρχαν ενδείξεις ότι η φυτοφαγική διατροφή ίσως να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο των πνευμόνων, των ωοθηκών και του παγκρέατος, αλλά τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά ισχυρά ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό δείχνει ότι αν και η διατροφή έχει σημαντικό ρόλο, δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που επηρεάζει την εμφάνιση της νόσου.

Διατροφή, αλλά και τρόπος ζωής στην πρόληψη του καρκίνου

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν τάσεις και όχι απόλυτες αιτίες. Είναι πιθανό οι άνθρωποι που αποφεύγουν το κρέας να υιοθετούν και άλλες συνήθειες που βελτιώνουν την υγεία τους, όπως την τακτική άσκηση ή την αποχή από το κάπνισμα. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορούσε μέλη μιας θρησκευτικής κοινότητας με έντονη έμφαση σε υγιεινές επιλογές, κάτι που περιορίζει ορισμένους εξωτερικούς παράγοντες αλλά δεν τους εξαφανίζει. Έτσι, οι συσχετίσεις που παρατηρούνται πρέπει να εξεταστούν με προσοχή πριν βγουν οριστικά συμπεράσματα.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η αυστηρή φυτοφαγία, αν δεν σχεδιαστεί σωστά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως της βιταμίνης Β12 ή του σιδήρου, είναι υπαρκτός κίνδυνος. Σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτικές τροφές ή σε οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα, η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης φυτοφαγικής διατροφής μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Οι ερευνητές γι’ αυτό τονίζουν ότι το σημαντικότερο μήνυμα δεν είναι να αποκλειστούν πλήρως τα ζωικά προϊόντα, αλλά να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας με περισσότερα λαχανικά και φρούτα.