Κάρδαμο: Το αρωματικό μπαχαρικό που ενισχύει την υγεία μας – Χρήσεις και μυστικά

Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το κάρδαμο θεωρείται κορυφαίο μπαχαρικό, η απάντηση κρύβεται τόσο στη γεύση του όσο και στις ιδιότητές του. Οι μικροί του σπόροι χαρίζουν στα φαγητά και τα ροφήματα μια γλυκιά, λουλουδάτη και ταυτόχρονα πικάντικη νότα που ξεχωρίζει, ενώ παραδοσιακά χρησιμοποιείται ως φυσικό πεπτικό βοήθημα αλλά και για να φρεσκάρει την αναπνοή. Το κάρδαμο, γνωστό και ως elaichi, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ινδία, όμως έχει κατακτήσει νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για φυτό που ανήκει στην οικογένεια των πιπερόριζων (Zingiberaceae), με δύο βασικές ποικιλίες: το πράσινο (Elettaria) και το μαύρο (Amomum).

