Κουνουπίδι: Το λευκό λαχανικό με αντικαρκινική δράση και οφέλη για την καρδιά

Ανάμεσα στα σταυρανθή λαχανικά, το κουνουπίδι ξεχωρίζει για την υψηλή του διατροφική αξία, καθώς είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και ισχυρά αντιοξειδωτικά. Συχνά περιγράφεται ως η «λευκή εκδοχή» του μπρόκολου, αφού μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία μαζί του. Αποτελείται κατά 92% από νερό, κάτι που το καθιστά εξαιρετικό για την ενυδάτωση του οργανισμού. Μια μερίδα ωμού κουνουπιδιού έχει μόλις 25 θερμίδες, ελάχιστο λίπος, μικρή ποσότητα υδατανθράκων, αλλά είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και περιέχει πρωτεΐνες, ζάχαρη και νάτριο σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι, το κουνουπίδι δεν είναι μόνο ελαφρύ και χορταστικό, αλλά και ιδιαίτερα ευεργετικό για την υγεία.

