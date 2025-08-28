Ξύδι και υγεία: Πώς επηρεάζει τον μεταβολισμό της γλυκόζης και το βάρος

Ο σακχαρώδης διαβήτης απαιτεί συστηματική φροντίδα, με την ισορροπημένη διατροφή να αποτελεί βασικό πυλώνα για τη ρύθμιση της γλυκόζης. Χωρίς αυτήν, ακόμη και η πιο εντατική φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή έλεγχο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή προς φυσικά προϊόντα και συμπληρώματα, συχνά χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Όπως εξηγεί η παθολόγος – διαβητολόγος Έλενα Πέτσιου, πολλοί ασθενείς με διαβήτη, που δυσκολεύονται να περιορίσουν τις θερμίδες στην καθημερινή τους διατροφή, καταφεύγουν σε φυτικά σκευάσματα που υπόσχονται απώλεια βάρους και καλύτερο μεταβολισμό. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το ξύδι, το οποίο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον για τις πιθανές επιδράσεις του στη γλυκαιμία και στο σωματικό βάρος.

Διαβάστε περισσότερα για τη σχέση ξυδιού και σωματικού βάρους.

