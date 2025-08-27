Καφές ή τσάι; Τι δείχνει έρευνα για τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Εδώ και χρόνια, καφές και τσάι θεωρούνται ροφήματα με πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως η τόνωση της ενέργειας, η μείωση της φλεγμονής και η προστασία της καρδιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνή μελέτη που εξέτασε πάνω από 25.000 άτομα, η υπερβολική κατανάλωση καφέ –περίπου τέσσερα φλιτζάνια την ημέρα– φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 40%. Αντίθετα, η ίδια ποσότητα τσαγιού μείωσε τον κίνδυνο σχεδόν κατά 20%. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η διαφορά αυτή ίσως σχετίζεται με το γεγονός ότι οι συχνοί πότες καφέ παρουσιάζουν συχνότερα υψηλή αρτηριακή πίεση και άλλα καρδιαγγειακά προβλήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού.



Διαβάστε περισσότερα για τη σχέση εγκεφαλικού και αφεψημάτων!