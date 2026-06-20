Μια άγνωστη πτυχή της τηλεοπτικής της πορείας αποκάλυψε η Χριστίνα Λαμπίρη, η οποία παραδέχτηκε πως υπήρξε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στα χρόνια της τηλεοπτικής της παρουσίας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τι πρόβαλλαν οι αντίπαλες εκπομπές.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις από την τηλεόραση, μίλησε στην εκπομπή «Ζω Καλά» και αναφέρθηκε στην περίοδο που βρισκόταν καθημερινά στον τηλεοπτικό αέρα, διεκδικώντας την πρωτιά στην τηλεθέαση.

Όπως εξομολογήθηκε, ο ανταγωνισμός αποτελούσε για εκείνη ισχυρό κίνητρο, καθώς στόχος της ήταν η εκπομπή της να ξεχωρίζει και να μην χάνει κανένα σημαντικό θέμα της επικαιρότητας.

«Ήμουν φανταστικά ανταγωνιστική σε σχέση με τους απέναντι πάντα. Ήθελα να είναι η καλύτερη εκπομπή, δεν ήθελα να χάνω θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως τα πρώτα χρόνια είχε εγκαταστήσει στο πλατό τετραπλό μόνιτορ, προκειμένου να παρακολουθεί παράλληλα τι μετέδιδαν τα υπόλοιπα κανάλια την ώρα της ζωντανής εκπομπής.

«Τα πρώτα δύο χρόνια είχα τετραπλό μόνιτορ και παρακολουθούσα ταυτόχρονα τι έπαιζαν τα άλλα κανάλια την ώρα του αέρα», είπε.

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, η συγκεκριμένη συνήθεια δεν της έκανε καλό, καθώς πολλές φορές την επηρέαζε ψυχολογικά και της δημιουργούσε ένταση.

«Συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν με βοηθούσε γιατί με θύμωνε πάρα πολύ. Όταν έβλεπα ότι κάποιος είχε καλύτερο θέμα από εμάς, έχανα την μπάλα», εξήγησε.

Η Χριστίνα Λαμπίρη τόνισε πως εκείνη την περίοδο λειτουργούσε περισσότερο ως αρχισυντάκτρια παρά ως παρουσιάστρια, γεγονός που την οδήγησε τελικά στο να αλλάξει τρόπο σκέψης και διαχείρισης της δουλειάς της.

«Εκεί δούλευα ως αρχισυντάκτρια και όχι ως παρουσιάστρια και κάποια στιγμή είπα ή θα κάνω το ένα ή το άλλο», κατέληξε.