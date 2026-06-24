Λαμπίρη: «Είναι ο καημός μου να κάνω εκπομπή στην ΕΡΤ. Δεν μου έχει κάτσει, κάτι δεν κάνω σωστά»

Η Χριστίνα Λαμπίρη αποκάλυψε ένα απωθημένο της, που δεν είναι άλλο από το να κάνει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση και δήλωσε ότι δεν πιστεύει καθόλου στο infotainment.

«Είναι ο καημός μου να κάνω εκπομπή στην ΕΡΤ. Όσο manifest κι αν έχω κάνει, δεν μου ‘χει κάτσει. Κάτι δεν κάνω σωστά» δήλωσε στην εκπομπή «Breakfast @Star».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Αγαπώ την εκπομπή που κάνουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, που θεωρώ ότι είναι υπόδειγμα τηλεοπτικής εκπομπής. Είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή, άλλωστε εγώ δεν πιστεύω στο infotainment καθόλου. Η δημόσια τηλεόραση για μένα, είναι prestige, παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή το ‘χα πει δημόσια και ένιωσα την κατακραυγή των εκπομπών. Δεν είπα ότι δεν ευγνωμονώ το μέσο που μου έδωσε την ευκαιρία να ξεχωρίσω και να κάνω καλά τη δουλειά μου» τόνισε.