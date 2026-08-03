Χριστοδουλίδης για τις φωτιές στην Ελλάδα: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συνδράμει»

Με μήνυμα συμπαράστασης προς την Ελλάδα παρενέβη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν πολλές περιοχές της χώρας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες και υπογράμμισε πως η Κύπρος βρίσκεται σε ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

«Συμμετέχουμε στο πένθος για τις απώλειες»

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Κύπρος παρακολουθεί «με αισθήματα οδύνης» την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές στην Ελλάδα, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη του για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών.

«Συμμετέχουμε στο πένθος για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης γνωστοποίησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, μέσω του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος είναι να υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός και να εξεταστούν οι ανάγκες για ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης, με την Κύπρο να δηλώνει έτοιμη να προσφέρει τη συνδρομή της στην Ελλάδα.