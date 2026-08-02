Μητσοτάκης: «Η φύση ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό» - Η αναφορά στους τρεις πυροσβέστες

Στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν πλήξει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, αλλά και στη δύσκολη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

«Οι ημέρες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που σε πολλές περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες αυτές δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

«Οι άνεμοι δεν επέτρεπαν ούτε υδροληψίες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία χρόνια, με περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, νέες τεχνολογίες και πρόσθετο προσωπικό, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνά κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.

Όπως σημείωσε, οι θυελλώδεις άνεμοι που επικράτησαν σε πολλές περιοχές τις τελευταίες ημέρες δεν επέτρεψαν σε αρκετές περιπτώσεις ούτε την πραγματοποίηση υδροληψιών ούτε τις ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, λόγω των έντονων αναταράξεων. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο βάρος της μάχης έπεσε στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την «απεριόριστη ευγνωμοσύνη» του στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, τους εθελοντές, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, τα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους εργαζόμενους των δήμων και των περιφερειών.

«Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βαρύ τίμημα της μάχης με τις φλόγες, καθώς, όπως είπε, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

«Έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους τους, περιουσίες και δάση. Στους ανθρώπους τους οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της κρατικής αρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους πολίτες που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να γίνει άμεσα η καταγραφή και η ταυτοποίηση των καταστροφών και να δοθεί η απαραίτητη στήριξη από την Πολιτεία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη πως η πρόληψη παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα, με στόχο την προστασία πρώτα της ανθρώπινης ζωής, στη συνέχεια της περιουσίας των πολιτών και των δασικών οικοσυστημάτων.

Κλείνοντας την αναφορά του στις πυρκαγιές, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς, όπως σημείωσε, οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες και «μια απρόσεκτη κίνηση αρκεί για να προκαλέσει μεγάλη ζημιά».

Στην υπόλοιπη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο μεταναστευτικό, σε παρεμβάσεις για εργαζόμενους και μητέρες, στην ενίσχυση του ΕΣΥ, σε έργα υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα, στην οδική ασφάλεια και σε ζητήματα πολιτισμού.