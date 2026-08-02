Φωτιά σε Αττική - Βοιωτία: Γιατί είναι καθηλωμένα τα Canadair

Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βοιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή δημιουργούν ακραίες αναταράξεις, με αποτέλεσμα τα εναέρια μέσα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατά την επιχειρησιακή τους δράση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στα αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν ούτε υδροληψίες, ενώ σε άλλες καθιστούν αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση ρίψεων νερού.

Συγκεκριμένα, τα 10 αεροσκάφη που είχαν διατεθεί για την επιχείρηση δεν ήταν δυνατό να επιχειρήσουν, λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη μάχη κατά διαστήματα 18 ελικόπτερα

Για τον περιορισμό των πυρκαγιών επιχειρούν, κατά διαστήματα, 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων δύο έχουν αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

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Παρά τις δυσκολίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι Αρχές και οι εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, καθώς οι πυρκαγιές εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές και να κατακαίνε μεγάλες εκτάσεις.