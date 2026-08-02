Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο Χαλκιδικής

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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 47 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, με 16 οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.