Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Βοιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική - Τι έδειξε η έρευνα

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και περιουσίες, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της φωτιάς, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβησαν στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι πρώτες φλόγες, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Τι έδειξε η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε.

Οι ερευνητές της Δ.Α.Ε.Ε. πραγματοποίησαν εκτεταμένες αυτοψίες, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συγκέντρωσαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών.

Η ταλάντωση αυτή προκάλεσε σπινθηρισμούς, με τους σπινθήρες να καταλήγουν στο έδαφος και να προκαλούν την έναρξη της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Δύο συλλήψεις - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας

Μετά τα ευρήματα της έρευνας, στο μικροσκόπιο μπήκαν τα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, με την ιδιότητα του εργολάβου, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την έρευνα, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, αλλά και να αποδοθούν τυχόν περαιτέρω ποινικές ευθύνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ