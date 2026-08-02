Φωτιές σε Βοιωτία και Αττική: Πάνω από 65.000 στρέμματα έγιναν στάχτη - Ο χάρτης της καταστροφής

Πάνω από 65.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν τη Βοιωτία και την Αττική, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η έκταση της καταστροφής αποτυπώνεται στον χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα του meteo.gr, με τα δεδομένα να καταγράφουν τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026.

meteo.gr

Πάνω από 30.000 στρέμματα καμένα στη Βοιωτία

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, μέχρι τις 11:46 το πρωί του Σαββάτου είχαν καταστραφεί περίπου 30.900 στρέμματα από την πυρκαγιά στη Βοιωτία.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ημερών, με το πύρινο μέτωπο να έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δασικές και άλλες εκτάσεις.

Περίπου 35.700 στρέμματα έγιναν στάχτη στο Πόρτο Γερμενό

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα μεγάλη είναι η έκταση της καμένης γης και στην Αττική, όπου η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό έχει καταστρέψει περίπου 35.700 στρέμματα, σύμφωνα με τα ίδια δορυφορικά δεδομένα.

Συνολικά, η πρώτη αποτίμηση δείχνει ότι οι δύο μεγάλες πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερα από 65.000 καμένα στρέμματα.