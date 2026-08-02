Φωτιά σε Βοιωτία - Αττική: Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο

Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Τι έδειξε η έρευνα της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανεμογεννήτριες και διοχετεύεται στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι πυροσβεστικές Αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες αυτοψίες στα σημεία έναρξης της πυρκαγιάς, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο που καταγράφει τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωσή της.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ότι στο συγκεκριμένο δίκτυο σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες φέρεται να κατέληξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Ποιοι συνελήφθησαν

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, με την ιδιότητα του εργολάβου, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών. Ο ίδιος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.