Συνάντηση Μητσοτάκη με Δούκα: Καθαριότητα, υποδομές και ανάπτυξη στην ατζέντα

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, με την ατζέντα να περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την πρωτεύουσα και την προετοιμασία της ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Χάρη Δούκα και αναφέρθηκε στην ανάγκη να συζητηθούν τόσο η προετοιμασία της Αθήνας για την ευρωπαϊκή προεδρία, η οποία ξεκινά την 1η Ιουλίου 2027, όσο και τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο.

«Είναι μία ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο -γι’ αυτό έχουμε τον αρμόδιο Υπουργό μαζί μας-, από τρέχοντα ζητήματα, όπως η καθαριότητα, μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι είναι πάντα χαρά του να συναντά τον Δήμαρχο Αθηναίων, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη διάθεσή του.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Δούκας: «Να προχωρήσουμε σε δράσεις με άμεσο αποτέλεσμα»

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών της Αθήνας.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εκσυγχρονισμό», ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι, σε συνεργασία με τον υπουργό Εσωτερικών και την Πολιτεία συνολικά, μπορούν να προχωρήσουν συγκεκριμένες δράσεις που θα προτείνει ο ίδιος και οι οποίες θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.