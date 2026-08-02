Μητσοτάκης για την τραγωδία στην Ψάθα: «Η απώλεια των δύο πυροσβεστών μας γεμίζει όλους οδύνη»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Ψάθας, στη δυτική Αττική, με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του ενός πληρώματος.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε σε ανάρτησή του στα social media: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρωθυπουργός μετέβη το απόγευμα της Κυριακής (2/8) στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα, και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα των πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

Συλλυπητήρια και από τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκφράσει, επίσης, τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη, ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, ο κ. Τασούλας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα νωρίτερα σήμερα την απώλεια της ζωής του χειριστή και του συντονιστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια.

Το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις και κοινότητες, αλλά και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας.

Σήμερα στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον αρμόδιο Υπουργό κ.Τουρνά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ.Βάγια για όλες τις εξελίξεις.

Η Πολιτεία βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες καθώς και στο σύνολο των στελεχών και των επαγγελματιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα».