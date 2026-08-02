Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα - Συγκλονιστικό βίντεο

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Το δυστύχημα έγινε πάνω από την Ψάθα κοντά στην είσοδο για τον οικισμό Ζάχουλη που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου.

Μάλιστα, στο «φως» έχει βγει και βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, τύπου Bell, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο νεκρούς πιλότους.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά την διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς. pic.twitter.com/2zHATExaNU — Flash.gr (@flashgrofficial) August 2, 2026

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχουν βρεθεί τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, είναι ζωντανοί ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει τραυματιστεί ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες μεταβαίνουν ασθενοφόρα για να τους παραλάβουν. Κατά πληροφορίες για το δεύτερο πλήρωμα, οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρονται στο 251 ΓΝΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν δύο άτομα έκαστο, με τους πιλότους να είναι Ρουμάνοι και τους συντονιστές να είναι Έλληνες. Έτσι αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες περί δύο νεκρών, πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν Ρουμάνο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο ελικόπτερα τύπου BELL, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων έκαστο, κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.