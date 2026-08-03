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Τραγωδία στην Ψάθα: Η Αστυνομία αναλαμβάνει την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας
Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Η Ελληνική Αστυνομία ανέλαβε την διενέργεια προανάκρισης για την εξακρίβωση των συνθηκών και αιτιών της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου BELL το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) στην Ψάθα Αττικής κατά την διάρκεια της πυρόσβεσης και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Δανού πιλότου και του Έλληνα συγκυβερνήτη του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται:

«Σχετικά με το περιστατικό της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε χθες (2/8/2026) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, επισημαίνεται ότι, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

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Ελλάδα Αστυνομία Ελικόπτερα συντριβή ελικοπτέρου Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

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