Ψάθα: Συγκλονίζει ο γιατρός που έφτασε πρώτος στα ελικόπτερα - «Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή»

Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το σημείο της τραγωδίας στην Ψάθα, όπου δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα, με έναν από τους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο να περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά το δυστύχημα.

Ο γιατρός επειγόντων και χειρουργός πτήσεων Γεώργιος Ντούλας, ο πρώτος γιατρός που έφτασε στο σημείο της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που αντίκρισε: το φλεγόμενο ελικόπτερο, την αγωνιώδη προσπάθεια των πυροσβεστών να σβήσουν τις φλόγες και τη μάχη για να σωθούν οι επιζώντες.

«Θα ευχόμουνα να ήταν καλά τα παιδιά. Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο πάνω στο δρόμο, διαλυμένη η άτρακτος να φλέγεται και όλοι οι συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα από την πάνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε εμείς, να επέμβω εγώ ως γιατρός στο παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες», λέει αρχικά για το τι αντίκρυσε τις πρώτες στιγμές που έφτασε στο σημείο.

«Ο θάνατός τους θα ήταν ακαριαίος»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τραγική κατάληξη για το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, εκφράζοντας την εκτίμησή του για όσα συνέβησαν τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Δυστυχώς όμως, οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν στη ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς, πιθανολογώ ότι μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα, ότι ο θάνατός τους ήτανε ακαριαίος, δυστυχώς».

Παράλληλα, περιέγραψε τις ενέργειές του όταν ενημερώθηκε για το δεύτερο ελικόπτερο και τους τραυματίες που είχαν απεγκλωβιστεί.

«Δεν είχα οπτική εικόνα του δεύτερου ελικοπτέρου. Με ενημέρωσαν ότι τους έχουν απεγκλωβίσει. Αμέσως έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του πάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά, έστω και να επιφέρει θάνατο».