Πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ η σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα

Πένθος στην Πυροσβεστική αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα από την είδηση πως δύο άτομα σκοτώθηκαν μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή της Ψάθας, το απόγευμα της Κυριακής (2/8).

Μάλιστα, η συγκεκριμένη είδηση έχει γίνει πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τα βλέμματα του πλανήτη να έχουν στραφεί στο τραγικό δυστύχημα.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά την διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς. pic.twitter.com/2zHATExaNU — Flash.gr (@flashgrofficial) August 2, 2026

BBC, Telegraph, Reuters, Sky News, Independent, Daily Mail και άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν πρώτο θέμα την τρομακτική στιγμή που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα. Από την πτώση, βρήκαν τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος δύο άνθρωποι, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι.

Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.