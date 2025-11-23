Χριστούγεννα με SOLD OUT: Η Αρκαδία βουλιάζει από κρατήσεις – 100% πληρότητα στα Airbnb

Sold out εδώ και πολύ καιρό είναι οι δημοφιλείς χειμερινοί προορισμοί για τα Χριστούγεννα με τα «ζωντανά» ορεινά χωριά αλλά και τα κρυμμένα «στολίδια» της Αρκαδίας να κρατούν σταθερά τα σκήπτρα στις προτιμήσεις των εκδρομέων καθώς τα πέτρινα αρχοντικά τους δημιουργούν μια από τις πιο αυθεντικές γιορτινές εμπειρίες της Πελοποννήσου.

«Τη φετινή χρονιά, μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας φαίνεται να προγραμμάτισε νωρίς τις διακοπές των Χριστουγέννων, με σημαντικό παράγοντα το γεγονός ότι η απόδραση «εύκολα» μετατρέπεται σε τετραήμερο ή και πενθήμερο. Το ταξίδι στο βουνό, ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τις προ-κρατήσεις που καταγράφονται στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς για ολόκληρα διαμερίσματα ή και κατοικίες διαθέσιμες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρουσιάζει άκρως εντυπωσιακή ζήτηση» μας επισημαίνει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates Θεμιστοκλής Μπάκας.

Η πληρότητα στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλαδικού δικτύου E- Real Estates σε Καρύταινα, Ζάτουνα, Βυτίνα και Ελληνικό Αρκαδίας είναι ήδη στο 100%, στα Λαγκάδια στο 93%, στη Στεμνίτσα στο 91%, στη Βλαχέρνα και τη Δημητσάνα στο 90% και στο Λεβίδι 85%.

Φωτ: Eurokinissi

«Ελπίζουμε να μην κλείσει ο Οδοντωτός»

Ωστόσο και τα ιστορικά Καλάβρυτα, με το χιονοδρομικό κέντρο Χελμού, το Μέγα Σπήλαιο, τη Μονή Αγίας Λαύρας και τη γραφική βόλτα με τον Οδοντωτό δεν πάνε πίσω καθώς αποτελούν σταθερή αξία για τους αδειούχους των Χριστουγέννων κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στις προ-κρατήσεις στα Airbnb που αγγίζουν το 92%. «Αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία οι κρατήσεις αγγίζουν το 60% ωστόσο όπως όλα δείχνουν το δεκαπενθήμερο των εορτών θα ξεπεράσουμε το 90% σε πληρότητα. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Αυτό που ελπίζουμε είναι να μην προκύψει κάποια βλάβη στον Oδοντωτό γιατί προσελκύει πολύ τους επισκέπτες και θα βοηθήσει κι εμάς να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο» μας αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων Κωνσταντίνος Δαφαλιάς.

Φωτ: Eurokinissi

Πάνω από 90% πληρότητα στην Ήπειρο

Πολλοί είναι και εκείνοι που θα επιλέξουν την όμορφη Ήπειρο για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές όπου καταγράφονται υψηλές πληρότητες τόσο στα Airbnb όσο και στα ξενοδοχεία. Στα Ιωάννινα όπου μπορεί να επισκεφθεί κανείς τη Λίμνη Παμβώτιδα με το νησάκι της, το Κάστρο των Ιωαννίνων, το Σπήλαιο Περάματος και τα παραδοσιακά στενά της παλιάς πόλης δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ιδανική για γιορτινές βόλτες, οι κρατήσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι ήδη πολύ κοντά στο απόλυτο με ποσοστό 98% και ακολουθούν το Μέτσοβο με 96% και τα Ζαγοροχώρια με 94%. «Δύσκολα θα βρει κάποιος δωμάτιο για τα τριήμερα και τετραήμερα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων γιατί σε επίπεδο προ-κρατήσεων είμαστε ήδη στο 90%. Τις ενδιάμεσες ημέρες υπάρχουν ακόμα κάποια κενά είτε σε ξενοδοχεία είτε σε μεμονωμένα δωμάτια ωστόσο όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να βιαστούν» μας αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων Σπύρος Σουρέλης.

Φωτ: Eurokinissi

Σπάνε τα κοντέρ οι περιοχές με θεματικά πάρκα

Οι περιοχές με θεματικά πάρκα όπως τα Τρίκαλα με τον Μύλο των Ξωτικών έχουν και πάλι την τιμητική τους καθώς μετατρέπονται σε χριστουγεννιάτική πρωτεύουσα καταγράφοντας πληρότητα στο 97% για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αλλά και στην Καλαμπάκα οι κρατήσεις φτάνουν το 98%. Φημισμένο για το Βελούχι και τη χειμερινή του φύση, το Καρπενήσι στολίζεται γιορτινά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Δημοφιλή αξιοθέατα για τους επισκέπτες οι οποίοι φαίνεται πως θα τιμήσουν την περιοχή αποτελούν το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας και οι μικρές πετρόχτιστες κοινότητες όπως το Μικρό - Μεγάλο Χωριό ενώ η πληρότητα φτάνει το 97%. Και οι μακρινοί χειμερινοί προορισμοί πάντως έχουν μεγάλη ζήτηση από τους εκδρομείς των εορτών όπως η Έδεσσα με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες και η Φλώρινα με το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο έθιμο «Μπουμπουσάρια» καθώς το ποσοστό κρατήσεων έχει αγγίξει ήδη το απόλυτο 100% στα Airbnb, ενώ ακολουθούν η Καστοριά με 97% και τα Γρεβενά με 94%.

Τρίκαλα - Φωτ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού δικτύου E- Real Estates μπορεί η Αράχωβα να καταγράφει πληρότητα 78%, το Ναύπλιο 73% και η Καλαμάτα 72% στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ωστόσο όπως φαίνεται η ζήτηση όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αγγίζοντας σε κάποιες περιπτώσεις και το 100%.