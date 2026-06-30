«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαρέβας

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Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 30 Ιουνίου, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται δημόσια μέσω των social media.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε στα προσωπικά του προφίλ κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με ένα προσωπικό μήνυμα αγάπης και ευχών.

Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε:

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου».