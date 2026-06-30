«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαρέβας
Με ανάρτηση στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε δημόσια στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, για τα γενέθλιά της.
Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 30 Ιουνίου, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται δημόσια μέσω των social media.
Ο πρωθυπουργός ανάρτησε στα προσωπικά του προφίλ κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με ένα προσωπικό μήνυμα αγάπης και ευχών.
Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε:
«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου».