Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Καναδάς

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεργασία των δύο χωρών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ- EPA/CHRISTIAN HARTMANN
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ- EPA/CHRISTIAN HARTMANN
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Καναδά, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις και την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και στις προτεραιότητες ενόψει της συνόδου των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

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Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Καναδάς

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