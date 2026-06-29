Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Καναδά, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις και την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.



Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και στις προτεραιότητες ενόψει της συνόδου των κρατών-μελών της Συμμαχίας.