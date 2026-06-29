Μητσοτάκης από Αιγάλεω: «Η αξιοπιστία μας θα κριθεί από τις δεσμεύσεις που τηρήσαμε»

Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023 έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στο Αιγάλεω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία της κυβέρνησης θα κριθεί από τη σύγκριση ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα πεπραγμένα της.



Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κλίμα αμφισβήτησης της πολιτικής, σημειώνοντας ότι «υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση», με πολλούς πολίτες να λένε ότι «όλοι είναι ίδιοι». Όπως τόνισε, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει αναλυτικά τι υποσχέθηκε το 2023 και τι έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα.



«Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα είναι βασισμένο στο “τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε λύσει τα πάντα» και πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται.

«Η μάχη απέναντι στην ακρίβεια είναι η στήριξη του εισοδήματος»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε πολιτικές στήριξης του εισοδήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξήσεις μισθών αποτελούν τη βασική άμυνα απέναντι στις πιέσεις των τιμών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Όπως είπε, «εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν» για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να υπάρξει σταθεροποίηση των τιμών και από τον Σεπτέμβριο να καταγραφούν μειώσεις.



Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση σε όσους, όπως είπε, επαναφέρουν «παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα», σημειώνοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει σε επιλογές του παρελθόντος.



«Απευθυνόμαστε στη σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά ξέρει επίσης ότι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: «617 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν με δίκαιο τρόπο»

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αγροτικές επιδοτήσεις, με αφορμή τις πληρωμές μέσω ΑΑΔΕ. Όπως δήλωσε, μετά από μεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκαν 617 εκατ. ευρώ, με στόχο –όπως είπε– οι ενισχύσεις να φτάσουν στους δικαιούχους αγρότες με «δίκαιο τρόπο, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα».



Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν στους «έντιμους αγρότες», ενώ ανέφερε πως 150 εκατ. ευρώ αφαιρέθηκαν από όσους χαρακτήρισε «επιτήδειους» και κατευθύνθηκαν ξανά στους πραγματικούς δικαιούχους. «Αυτή είναι η μάχη με το βαθύ κράτος», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας ανά την Ελλάδα που έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ευρύτερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (POOL PHOTO/ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΥΡΙΛΛΑΣ/EUROKINISSI)

Ξεναγήθηκε στους χώρους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας. Χάρη στα έργα εκτεταμένης κτηριακής ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης που υλοποιήθηκαν, το ΚΥ Αιγάλεω, η οικοδομική άδεια του οποίου εκδόθηκε το 1983, πλέον παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης, διαθέτει γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων και παράλληλα συμμετέχει σε δράσεις πρόληψης, όπως το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου «Προλαμβάνω».



«Έχουμε πει πολλές φορές ότι η δέσμευσή μας, να παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα ΕΣΥ το οποίο θα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, υλοποιείται βήμα-βήμα», σημείωσε στο τέλος της επίσκεψής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

POOL PHOTO/ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΥΡΙΛΛΑΣ/EUROKINISSI

Στις παρεμβάσεις που έγιναν στο Κέντρο Υγείας, το οποίο καλύπτει 2.500 τετραγωνικά μέτρα, περιλαμβάνονται η θερμομόνωση των δωματίων, η εγκατάσταση νέων κουφωμάτων, η τοποθέτηση νέων δαπέδων, η πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, η αντικατάσταση των εργαστηριακών επίπλων και η αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.



Το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, που έχει ενισχυθεί με προσωπικό τα τελευταία χρόνια, καλύπτει πληθυσμό άνω των 65.000 κατοίκων, εξυπηρετώντας πολλές περιοχές της Δυτικής Αθήνας. Πέρυσι δέχτηκε περισσότερες από 57.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, ενώ διενεργήθηκαν παραπάνω από 90.000 εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.