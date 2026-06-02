«Χρυσή» μάχη για μια βιτρίνα στην Αθήνα: Ο δρόμος που το ενοίκιο αγγίζει τα 315 ευρώ το τετραγωνικό

Την ώρα που το λιανεμπόριο σε ολόκληρη την Ευρώπη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ακρίβεια, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τις μεταβαλλόμενες συνήθειες των καταναλωτών, στην Ελλάδα συμβαίνει κάτι που μοιάζει σχεδόν παράδοξο.

Υπάρχουν εμπορικοί δρόμοι όπου η εύρεση ενός διαθέσιμου καταστήματος έχει εξελιχθεί σε πραγματικό κυνήγι θησαυρού. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενοίκια παραπέμπουν σε κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο επίκεντρο αυτής της «μάχης», σύμφωνα με ανάλυση της Cushman & Wakefield, βρίσκεται η οδός Ερμού, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς για το ελληνικό λιανεμπόριο.

Ερμού, η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της εμπορικής πιάτσας



Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά, η Ερμού όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική της αλλά συνεχίζει να συγκαταλέγεται στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Cushman & Wakefield, τα ενοίκια για καταστήματα πρώτης προβολής φτάνουν έως και τα 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα.

Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Η καθημερινή παρουσία χιλιάδων καταναλωτών, η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και η τεράστια προβολή που εξασφαλίζει μια βιτρίνα στην Ερμού έχουν μετατρέψει κάθε διαθέσιμο ακίνητο σε περιζήτητο «τρόπαιο».

Το φαινόμενο που πιέζει τα ενοίκια προς τα πάνω



Οι αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά η έλλειψη διαθέσιμων χώρων.

Τα τελευταία χρόνια αρκετά διεθνή brands και μεγάλες αλυσίδες επέλεξαν να επεκτείνουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, αναζητώντας καταστήματα στα πιο εμπορικά σημεία της χώρας. Το αποτέλεσμα είναι η ζήτηση να αυξάνεται ταχύτερα από την προσφορά.

Νέα εμπορικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών δεν προστίθενται με τον ίδιο ρυθμό στην αγορά, δημιουργώντας έναν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων που διεκδικούν τις ίδιες διευθύνσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένα κατάστημα που αδειάζει βρίσκει νέο μισθωτή σχεδόν αμέσως.



Οι δρόμοι που βρίσκονται σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος



Η Ερμού μπορεί να παραμένει στην κορυφή, όμως δεν είναι η μόνη περιοχή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον επενδυτών και επιχειρήσεων.

Η οδός Βουκουρεστίου ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, με τα ενοίκια να φτάνουν τα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί προορισμό για επιχειρήσεις πολυτελών ειδών, κοσμημάτων και premium brands.

Η Γλυφάδα, στην οποία κυριαρχεί το ισχυρό εμπορικό προφίλ των νοτίων προαστίων διατηρεί τα μισθώματα στα 165 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ αντίστοιχα επίπεδα καταγράφονται και στην οδό Τσιμισκή της Θεσσαλονίκης, τον πιο ισχυρό εμπορικό δρόμο της συμπρωτεύουσας.

Το Κολωνάκι και η Κηφισιά κινούνται περίπου στα 120 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, διατηρώντας σταθερά το ενδιαφέρον επιχειρήσεων που στοχεύουν σε πιο εξειδικευμένο και υψηλότερου εισοδήματος κοινό.

Στον Πειραιά, τα μισθώματα φτάνουν έως και τα 105 ευρώ ανά τετραγωνικό, με την περιοχή να θεωρείται ανερχόμενη δύναμη καθώς ενισχύει συνεχώς τη θέση της χάρη στις επενδύσεις και την αυξημένη εμπορική δραστηριότητα.

Γιατί όλοι θέλουν μια θέση σε αυτά τα σημεία



Για πολλές επιχειρήσεις, η παρουσία σε έναν κορυφαίο εμπορικό δρόμο δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις. Αποτελεί εργαλείο προβολής, ενίσχυσης του brand και στρατηγικής τοποθέτησης απέναντι στον ανταγωνισμό.

Μια βιτρίνα στην Ερμού ή στη Βουκουρεστίου λειτουργεί συχνά ως «διαφήμιση» που βλέπουν καθημερινά χιλιάδες καταναλωτές και τουρίστες.

Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές εταιρείες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν ιδιαίτερα υψηλά μισθώματα προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στα πιο προβεβλημένα σημεία της αγοράς.

Το μεγάλο ερώτημα για την επόμενη ημέρα



Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να υπάρχει στο λιανεμπόριο διεθνώς, οι πιο ισχυρές εμπορικές «πιάτσες» της Ελλάδας δείχνουν να παραμένουν σχεδόν απρόσβλητες.

Η ζήτηση παραμένει υψηλή, τα διαθέσιμα ακίνητα λιγοστά και οι τιμές κοντά στα ιστορικά υψηλά τους.

Και όσο οι μεγάλες αλυσίδες συνεχίζουν να αναζητούν το επόμενο «χρυσό» σημείο στον χάρτη της Αθήνας, η μάχη για μια βιτρίνα στους κορυφαίους εμπορικούς δρόμους φαίνεται πως μόλις ξεκινά.