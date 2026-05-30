«Περήφανα λεσβία» δηλώνει η Clara Delevigne: Το δύσκολο «coming out» και τι είπε για τη σύντροφό της

«Περήφανη» που είναι λεσβία και μπορεί να το δηλώνει ανοιχτά είναι η Clara Delevigne, με την ηθοποιό, μοντέλο και μουσικό να μιλά για τη σεξουαλικότητά της, για τη δυσκολία που είχε στο παρελθόν να εκφράζεται με ειλικρίνεια για όλα αυτά αλλά και για τη γυναίκα που τη συντροφεύει τα τελευταία χρόνια.

Αφορμή στάθηκε μια δήλωση που έκανε πρόσφατα στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της Rosalía, όταν αποκάλυψε στο κοινό πως είναι λεσβία. Η τοποθέτησή της προκάλεσε συζητήσεις στα social media, καθώς αρκετοί έσπευσαν να σχολιάσουν το παρελθόν των σχέσεών της.

Μιλώντας στο Variety, η Clara Delevigne, τόνισε: «Ο κόσμος λατρεύει να σχολιάζει τέτοια πράγματα, να λέει ότι δεν είμαι γκέι ή ότι στο παρελθόν είχα σχέση με άντρα. Όμως σε αυτή τη φάση της ζωής μου είμαι πολύ χαρούμενη που λέω ότι είμαι λεσβία».

Παρά το ότι στο παρελθόν δεν της άρεσαν οι ταμπέλες, η 33χρονη καλλιτέχνιδα εξήγησε πως σήμερα νιώθει απόλυτα άνετα με τον συγκεκριμένο αυτοπροσδιορισμό. Όπως είπε, η σχέση της με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Minke την βοήθησε να δει πιο καθαρά το μέλλον της.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου με κάποιον άλλο για το υπόλοιπο της ζωής μου και θέλω να δημιουργήσω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ περήφανη που είναι λεσβία».

Η διαδρομή μέχρι το coming out

Η ηθοποιός μίλησε και για την εσωτερική σύγκρουση που βίωνε παλαιότερα απέναντι στη συγκεκριμένη λέξη. Όπως παραδέχτηκε, υπήρχε ένα κομμάτι εσωτερικευμένης ομοφοβίας που την έκανε να αποφεύγει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο για τον εαυτό της.

«Υπήρχε κάτι μέσα μου που δεν με άφηνε να πω ή να παραδεχτώ αυτή τη λέξη», ανέφερε, περιγράφοντας την προσωπική διαδρομή της προς την αποδοχή.

Όπως είπε η Delevigne, σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της στάσης της, έπαιξαν οι νεότερες γενιές και οι γυναίκες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που μιλούν ανοιχτά για την ταυτότητά τους.

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό τι μπορεί να κάνει η εκπροσώπηση και η αίσθηση κοινότητας», ανέφερε, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ορατά πρότυπα.