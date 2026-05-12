Crediabank: Η Morgan Stanley ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με τιμή στόχο τα 1,16 ευρώ

Η Credia Bank αξιολογείται ως μία νέα τράπεζα με υψηλό ρυθμό αναπτυξης. Η CrediaBank έχει ένα σαφές αφήγημα υψηλής ανάπτυξης, με στόχο να διπλασιάσει το μερίδιό της στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Η CrediaBank έχει σήμερα μερίδιο περίπου 3% σε δάνεια και καταθέσεις στην Ελλάδα, σε μια αγορά όπου οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες ελέγχουν πάνω από το 90% των δανείων και των καταθέσεων. Η Morgan Stanley σημειώνει ότι η τράπεζα έχει πιο έντονη έκθεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις συστημικές, καθώς τα επιχειρηματικά δάνεια αντιστοιχούν στο 85% του χαρτοφυλακίου, ενώ η έκθεση σε μικρομεσαίες, ναυτιλία και χρηματοδοτήσεις με εξασφαλίσεις φτάνει περίπου στο 65%.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της CrediaBank και η υψηλή πιστωτική επέκταση μέχρι το 2028

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αναγνωρίζει ο οίκος είναι η ταχύτητα εκταμίευσης, με τη διαδικασία χορήγησης δανείων στις μικρομεσαίες να είναι περίπου κατά δύο τρίτα ταχύτερη από τον κλάδο. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η CrediaBank μπορεί να διατηρήσει πολύ υψηλότερη πιστωτική επέκταση από τους ανταγωνιστές της. Για την περίοδο 2025 με 2028, προβλέπει αύξηση δανείων στην Ελλάδα με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,9%, έναντι 6% με 7,3% για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες.

Η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση θα έχει και η εξαγορά του 70% της HSBC Malta, έναντι €200 εκατ. σε μετρητά. Η συναλλαγή αποτιμά την τράπεζα της Μάλτας σε 0,48 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του πρώτου εξαμήνου του 2025 και περίπου 4 φορές τα κέρδη του 2025. Η ολοκλήρωση αναμένεται περίπου στα μέσα του πρώτου εξαμήνου του 2027. Μετά την εξαγορά, η Μάλτα θα αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό των στοιχείων ενεργητικού και περίπου το 47% των προ φόρων κερδών σε βάση 2025, ενώ η Ελλάδα θα παραμείνει περίπου στο 60% του δανειακού μείγματος.

Η Morgan Stanley βλέπει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης κερδοφορίας. Ο προσαρμοσμένος δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 7,1% το 2025 σε 9,5% το 2026, 14,8% το 2027 και 16,6% το 2028, με προοπτική 17,3% το 2030. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα €45 εκατ. το 2025, €73 εκατ. το 2026, €164 εκατ. το 2027, €228 εκατ. το 2028 και €310 εκατ. το 2030.

Η άνοδος αυτή θα προέλθει από την πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα, τη μείωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων, την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τη διασταυρούμενη πώληση προϊόντων διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και τη μείωση κόστους από προγράμματα εθελουσίας εξόδου. Στη Μάλτα, η Morgan Stanley ενσωματώνει συνέργειες €20 εκατ. από την αποσύνδεση της HSBC Malta από τα συστήματα της μητρικής.

Στον ισολογισμό, η εικόνα παραμένει ισχυρή. Ο δείκτης CET1 εκτιμάται στο 15% το 2026, 14% το 2027, 15% το 2028 και 16,2% το 2030. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι η τράπεζα θα διατηρήσει κεφαλαιακά περιθώρια πάνω από τους στόχους, ακόμη και μετά την εξαγορά της HSBC Malta, ενώ προβλέπει δυνατότητα διανομής μερισμάτων με ποσοστό 30% το 2029 και το 2030.

Τέλος, η CrediaBank εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης κερδών, με εκτιμώμενο μέσο ετήσιο ρυθμό 69,9% στα κέρδη ανά μετοχή την περίοδο 2025 με 2028 και 25,1% στην ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, όμως η Morgan Stanley σημειώνει ότι διαπραγματεύεται με υψηλότερο πολλαπλασιαστή κερδών έναντι των ελληνικών τραπεζών.