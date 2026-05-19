Dara: Η νικήτρια της Eurovision θα εμφανιστεί σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events της Ελλάδας

Έτοιμη να επισκεφθεί την Ελλάδα είναι η Dara, η φετινή μεγάλη νικήτρια της Eurovision. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η pop star με καταγωγή από την Βουλγαρία θα εμφανισθεί στα φετινά MAD Video Music Awards, που θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιουνίου.

Αναμφισβήτητα για ακόμα μια φορά θα εντυπωσιάσει το κοινό, ερμηνεύοντας το «Bangaranga», το τραγούδι που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη της στην ιστορία της Eurovision.

H Dara στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη δήλωσε: «Είμαι απίστευτα χαρούμενη που πάνω στη σκηνή καταφέραμε να αποδώσουμε ακριβώς αυτό πάνω στο οποίο δουλεύαμε τους τελευταίους δυόμισι μήνες και ότι το αποτέλεσμα βγήκε έτσι. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, αλλά εγώ είμαι πραγματικά ευτυχισμένη επειδή καταφέραμε να νιώσουμε ελεύθεροι, σίγουροι και σταθεροί. Να απολαύσουμε τη στιγμή. Για μένα ήταν εμμονή, όταν ανέβω στη σκηνή, να αισθάνομαι τόσο καλά και τόσο ήρεμη».